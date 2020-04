Utgir bok på rekordtid

Spartacus oversetter og trykker pandemi-bok på 7 dager.

Tidlig under koronautbruddet i Italia skrev fysiker og romanforfatter Paolo Giordano essayet Smittens matematikk. Det ble delt mer enn fire millioner ganger og bidro til å endre italienernes forståelse av pandemien radikalt.

Giordano grep til pennen på ny, han ville ikke miste det viruset forteller om oss. Og på noen få dager skrev han I smittens tid. Fra sin karantene gir han et sterkt og personlig vitnesbyrd om en krisetid. Og et overbevisende kamprop for en ny global solidaritet i kjølvannet av pandemien.

Bokdugnad i forlaget

Giordanos manus ble fullført for bare dager siden, men er satt i produksjon i 21 land og slippes over hele Europa etter påske. Den norske utgaven blir laget og levert på kun sju dager, noe som forlagssjef Per Nordanger ikke kan huske har skjedd før i hans tid i bransjen:

– Det er riktignok en liten bok på snaut hundre sider, men fra vi signerte avtalen med italienerne mandag har alt gått i rekordtempo. Oversetter Aleksander Melli må ha tatt i bruk alle døgnets timer siden han leverer komplett manus i dag. Språkvask, korrektur og bokdesign er gjort parallelt fra hjemmekontorene våre, men det er trykkeriet AiT Bjerch her i Oslo som sikrer at dette kommer i havn. De har tilbudt å starte produksjonen Palmesøndag og leverer opplaget hos oss dagen etter. Hatten av for dem, sier Nordanger.

Han mener det er viktig å tilgjengliggjøre denne boken for norske lesere så raskt som mulig:

– Når denne boka slippes i rundt tjue land allerede etter påske, handler det jo om at den har noe viktig å tilby her og nå. Det er en bok som gir klarhet i hva vi står overfor og hvordan vi sammen kan takle pandemien. Samtidig gir Giordano håp og nye perspektiver i en mørk tid. Kanskje kan krisen skape en global solidaritet vi lenge har savnet? Forfatteren mener at verden vil trenge den når alt dette er over, i møte med klimakrisen og den nye bølgen av nasjonalisme, proteksjonisme og falske nyheter. For oss i forlaget oppleves det meningsfullt å kunne gjøre disse tankene tilgjengelige for norske lesere akkurat nå, sier Nordanger.

I stillhetens tid vil være tilgjengelig som e-bok i løpet av mandag. Den fysiske boka kommer i ordinært salg når Sentraldistribusjon åpner igjen etter påske, men vil finnes i enkelte nettbutikker og Oslo-bokhandler allerede mandag.