Ungdommens kritikerpris til Klippenvåg

Odd Klippenvåg ble i dag tildelt Ungdommens kritikerpris for En lykkelig gift mann - og andre noveller.

Elever fra sju juryklasser i videregående skole har de siste fire månedene lest og diskutert åtte norske skjønnlitterære bøker for voksne utgitt i 2020. Bøkene ble nominert av en jury fra Norsk kritikerlag.

I dag kåret elevene En lykkelig gift mann – og andre noveller av Odd Klippenvåg til vinner av prisen. Hovedpersonen selv ble glad og overrasket over å ha blitt kåret til ungdommens favoritt.

– Å vinne Ungdommens Kritikerpris gir en enorm glede og inspirasjon. Jeg hadde aldri trodd at jeg skulle vinne prisen. Som eldst av de nominerte har jeg altså greid å fenge så unge lesere. Dette gleder meg virkelig, sier han.

– Vekker mange følelser

I elevjuryens begrunnelse for valg av vinnerbok heter det blant annet:

Årets vinnerbok vekker mange følelser. Den gjør oss ukomfortabel og engstelig, og den har mange spenningstopper og mye dramatikk. Til tross for at vi leser med en forventning om å bli overrasket, klarer forfatteren stadig vekk å overraske oss likevel. Det er en bok som holder på oppmerksomheten vår, og når den sjokkerer oss, er det fordi teksten overbeviser oss om at dette kunne skjedd i virkeligheten.

Håper de voksne følger etter

– Ungdommens kritikerpris fortsetter å overraske oss, og juryen har for andre gang kåret en novellesamling til vinner av prisen. Når kritikerne får muligheten til å velge hele åtte sterke titler fra året som har gått, kan ungdommen gjøre oss oppmerksom på skjulte skatter. En lykkelig gift mann – og andre noveller er Odd Klippenvågs åttende novellesamling og han er en forfatter som sjelden blir omtalt i dagspressen. Nå får vi håpe at det voksne publikummet følger ungdommens eksempel, sier prosjektansvarlig for Ungdommens kritikerpris i Foreningen !les, Petra Helgesen.

De nominerte var:

Pedro Carmona-Alvarez: Inventarium (Kolon)

Vigdis Hjorth: Er mor død (Cappelen Damm)

Odd Klippenvåg: En lykkelig gift mann og andre noveller (Cappelen Damm)

Ingrid Nielsen: Den andre Jakobsstigen (Gyldendal)

Olaug Nilssen: Yt etter evne, få etter behov (Samlaget)

Ingrid Storholmen: Støvberar (Aschehoug)

Heidi Sævareid: Longyearbyen (Gyldendal)

V.S.Tideman: Jeg, rommet (Oktober)

Nominasjonsjuryen har bestått av Sindre Andersen, Vilde Sagstad Imeland og Egon Låstad.