Trumps niese klar for litteraturfestival

Blant årets trekkplastre til britenes litteraturbegivenhet Hay Festival er Donald Trumps niese Mary Trump.

Den 59 år gamle forfatteren og psykologen forventes å gi et innblikk i sin familie, inklusive onkelen som er amerikansk president, melder BBC.

Mary Trump skrev i 2020 boken «Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man», noe hun blant annet snakket om på «Skavlan».

Den tradisjonsrike Hay-litteraturfestivalen arrangeres for 38. gang 22. mai til 1. juni, og besøkes av rundt 150.000 publikummere.

For første gang blir det også et sideprogram viet film og kino, ifølge Deadline. Blant annet skal forfatterne Rebecca Lenkiewicz og Robert Harris snakke om adapsjonene av sine respektive verk «Hot Milk» og «Conclave», mens Joachim Triers «Verdens verste menneske» er blant filmene som vises.