Topper Storytels augustliste

Tracy Rees står bak den mest populære tittelen på Storytel i august.

Cappelen Damm har et godt grep om Storytels toppliste for august, med hele syv titler inne blant de mest populære titlene. Og den mest populære tittelen var Tracy Rees’ Et nytt liv for Florence Grace.

Listen er sammensatt av Storytel, og er basert på antall timers avspilling.

Topp 15 Storytel – August – 2021

Storytel Forfatter Tittel Forlag 1 Tracy Rees Et nytt liv for Florence Grace Cappelen Damm 2 Hanne Gellein Alle fugler små Cappelen Damm 3 Lars Kepler Speilmannen Cappelen Damm 4 Camilla Läckberg Ulykkesfuglen Gyldendal 5 Sarah Jio Kjærlighetens ansikt Cappelen Damm 6 Roy Jacobsen Bare en mor Cappelen Damm 7 J.K. Rowling Harry Potter og Føniksordenen Pottermore 8 J.K. Rowling Harry Potter og ildbegeret Pottermore 9 Jørgen Jæger Hjerteløs Strawberry 10 J.K. Rowling Harry Potter and the Order of the Phoenix Pottermore 11 J.K. Rowling Harry Potter og dødstalismanene Pottermore 12 Kristin Hannah Sommernatten Cappelen Damm 13 David Baldacci I kryssilden Cappelen Damm 14 Camilla Grebe Skyggejegeren Gyldendal 15 Margit Sandemo Våroffer Bladkompaniet