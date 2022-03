Tiller fikk Ungdommens kritikerpris

Vinneren, som ikke kunne være til stede, sa via videolink:

– Tusen takk! Aller mest til ungdommene som har sittet i juryen. Det gjør meg stolt og veldig, veldig glad. Ikke bare fordi jeg er vinneren, men også fordi jeg får være del av den utrolige viktige jobben dere gjør. Med å spre leseglede og gi fokus til litteraturen i en tid hvor man føler på et sterkt press fra konkurrerende medier.

«Leker med leserens følelser»

På nominasjonslisten var også titler signert Karin Haugane, Kristian Klausen, Monica Isakstuen, Victoria Kielland og Kari Saanum. De nominerte bøkene er lest og vurdert av sju juryklasser i videregående skoler rundt om i Norge, og prisseremonien onsdag holdt hus på Sentralen i Oslo.

I juryens begrunnelse heter det videre at vinnerboka leker med leserens følelser. Men det juryen liker aller best, er overgangene mellom de ulike perspektivene, som gir en nesten filmatisk leseopplevelse.

«Vi opplever at det allerede musikalske og rytmiske forsterkes av at forfatteren har valgt å skrive på nynorsk», heter det videre fra juryhold.

Feirer jubileum

Vibeke Røgler, daglig leder i Foreningen! les, var glad for å kunne samle en stor forsamling til prisutdeling onsdag.

– I år feirer vi 25-årsjubileum, og det er så utrolig fint å kunne være samlet til en fysisk utdeling igjen og markere det imponerende arbeidet dere unge har gjort. Dette er også en feiring av dere som kritiske og gode lesere, framholdt hun, og la til om prisen:

– Det er en viktig pris for skjønnlitterær samtidslitteratur, som viser at norsk samtidslitteratur engasjerer unge leser. Den har i mange år skapt personlige og sterke leseropplevelser.

Hun understreket videre at dette er en pris som i høy grad krever mye av lærerne, som har stått på og drevet prisarbeidet framover – i det som har vært en veldig spesiell tid.

– Foreningen! les jobber hver dag for at flere skal oppleve gleden bøkene gir. Vi håper flere av dere som deltar, har blitt trukket inn i bøkenes og lesingens verden. Å sørge for at ungdom leser, og forblir lesere, er viktig.

– Rikere og klokere

Heidi Austlid i Forleggerforeningen er også svært glad for prisarbeidet.

– Vår bitte lille språknasjon har bøker med enorm bredde, som skapes i et godt samarbeid mellom forfattere og forlag. Det skal vi være glade for, litteratur gjør oss både rikere og klokere som mennesker – og som nasjon. Bøker hjelper oss til å forstå den verden vi lever i. Kritiske lesere er derfor vel så viktige som det at vi er gode til å lese, spesielt i den tiden vi lever i akkurat nå, sa hun.

Årets juryklasser kommer fra Bærum, Horten, Kristiansund, Bergen, Sandnes, Tynset og Trondheim.

Ungdommens kritikerpris er et samarbeid mellom Foreningen! les, Utdanningsforbundet, Norsk Kritikerlag og Den norske Forleggerforeningen.