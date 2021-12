Ti sakprosa-titler vi ser frem til i 2022

Therese Tungen har skrevet bok om sorgen etter sønnens død. Dette er én av flere sakprosa-titler vi har stor tro på i det nye året.

Det er mye bra å vente på sakprosa-fronten denne våren. Les om sorg, alkoholmisbruk, livet til en av verdens største nålevende kunstnere eller bli kjent med en av våre viktigste sanser, nemlig luktesansen.

På jakt etter mening

For kort tid siden opplevde forfatteren Therese Tungen å miste sin sju år gamle sønn, Edvin. Han fikk plutselig vondt i hodet, og noen timer seinere var han død. Snu deg er i følge Aschehoug skrevet av en mor som prøver å finne frem i kaoset gjennom året etter at sønnen døde. Det er et forsøk på å skrive Edvin fram. Hvem var han? Og hva skjedde? “Vi leiter etter mønster i fortida, som om det som hendte Edvin var forutbestemt, som om det lå der hele tida. Som om tilfeldigheter ikke fins”, skriver Tungen.

Unikt om krigen

Peter Strasseggers bok Om stein og jord er i følge forlaget Cappelen Damm som få andre bøker om krigen. I romanen kommer fortelleren over en tekst skrevet av hans egen morfar – om erfaringene som nazisoldat under andre verdenskrig. Oppdagelsen blir startskuddet for en unik beretning hvor Peter Strassegger fletter to historier sammen. «Begge er like fengslende som de er tankevekkende, og har handling fra så ulike steder som Østfronten, Tyskland og Bryne», forteller Cappelen Damm.

Gamle vaner er vonde å vende

Hvorfor reiser vi fremdeles på ferie til Thailand, når vi veit at flyreiser fører til store CO2-utslipp? Og hvorfor fortsetter Norge med oljeutvinning selv om alle vet at fossil energi fører til global oppvarming? Filosofene Arne Johan Vetlesen og Jan Olav Henriksen forsøker i sin kommende bok (Res Publica) å finne frem til hva som skal til for at vi skal utvikle en mest mulig bærekraftig måte å leve på i fremtiden.

Når festen ikke tar slutt

Fanny Andersen er artist, og har tilsynelatende levd en drømme-tilværelse. Bak lukkede dører har hun derimot hatt det vanskelig. I følge forlaget blir hun lagt inn til avrusing som 24-åring etter å ha havnet på legevakten med 3,2 i promille. “På rehab er det vanskelig å forholde seg til alt hun aldri har forholdt seg til, og umulig å godta at hun har havnet samme sted som alkoholikere og rusmisbrukere”, skriver Aschehoug. Dagboken hun skrev under dette oppholder er blitt grunnlaget for boka Festjenter gråter aldri, som forsøker å finne ut av hva som gikk galt og hvorfor.

Sniff, sniff

Da Margit Walsø (forfatter og direktør i NORLA) skrev romanen Parfymeorgelet om parfyme-making, prøvde hun å finne ut alt hun kunne om lukt. Denne kunnskapen tar hun nå med til sin første sakprosa-tittel, Den femte sans, som i følge forlaget Kagge “forener kulturhistorie og naturvitenskap i en fortelling full av forunderlige fakta om din viktigste sans”.

Dette er Ai Wei Wei

Ai Weiwei regnes i dag som en av verdens mest betydelige samtidskunstnere, og er kanskje best kjent for sitt solsikkefrø-verk fra 2011. Nå kommer han med memoarbok, der han beskriver barndommen i eksil og den vanskelige beslutningen om å forlate familien for å studere kunst i USA på 70-tallet. «1000 års gleder og sorger gir en unik forståelse av de mange kreftene som har formet det moderne Kina, og tjener som en påminnelse om det presserende behovet for å beskytte ytringsfriheten”, skriver Cappelen Damm.

Lær deg skrivekunsten

Ut og stjæle lesere er en ny utgave av Henrik H. Langelands håndbok i romanskriving. Boka tar opp spørsmål som: Hva gjør en fortelling god? Hvilke grep bruker forfattere for å skape oppslukende fortellinger? Langeland har holdt skrivekurset Fortellekunst i en årrekke, og i følge forlaget Cappelen Damm er både kurset og denne boka rettet mot alle som er glad i å skrive. «Håndboka er rik på eksempler, og forfatteren viser på en lettfattelig og begeistret måte hva som skal til for å bygge opp en vellykket fortelling.», skriver Cappelen Damm.

Antirasisme i dag

Lisa Esohel Ogbeibor Knudsen har studert sammenliknende politikk, og er rådgiver i den politiske tenketanken Minotenk. Nå kommer hun med boken Det er personlig. Om rasisme og ytringsfrihet hvor hun skriver om hvorfor et er så viktig å få rasismedebatten på riktig spor. Hun har selv opplevd hat og rasisme på kroppen, og har i følge forlaget Res Publica skrevet “en sterk appell om å ta seg tid til å lytte, i stedet for å krype ned i skyttergravene.”

Mot en grønnere verden

Modell og influenser Ada Martini Strøm jobber kun for bærekratige merker, og er en av Norges største influensere som kjemper for miljøsaken. Nå har hun skrevet boka Green glam, som handler om miljøkrisen og hvordan du kan ta flere gode miljøvalg i hverdagen. “Denne boka er til alle som trenger å motivasjon til å leve litt mer bærekraftig, og som har lyst til å oppdage at det å endre vaner ikke bare er noe vi må, men også noe vi kan få lyst til, sier Strøm.

Brente kulturminner

Makthavere og opprørere har til alle tider brent skrifter for å fjerne tro og meninge, kunnskap og kultur som de ikke ville spre. Ottar Grepstad har skrevet en bok om hvordan dette har foregått i Norge fra 1912-2005. I følge forlaget Samlaget avslører forfatteren i boka Brent ord at det brant flere språkbål i Norge enn i noen annet vestlig land på 1900-tallet. Bøker på nynorsk og samnorsk ble brent, hengt og drukna. “Forfatteren går tett på bålene som brant, de som tente fyrstikkene, de som ikke sa imot, og hva bålene førte til”, forteller Samlaget.