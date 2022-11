Ti filmer basert på bøker

TI PÅ TIRSDAG: Flere av høstens store kinofilmer har sin opprinnelse i bøkenes verden.

Filmhøsten er spekket med filmer som har sin opprinnelse i bøkenes verden. Her er ti av filmene du kan se på norske kinoer denne høsten:

Utvandrerne

«På midten av 1800-tallet forlot millioner av skandinaver sult og nød i håp om et bedre liv i Amerika. I denne episke fortellingen følger vi Kristina, Karl Oskar og deres små barn på deres farlige reise over Atlanterhavet og videre inn i det ville Nord-Amerika. Utfordringene er enorme, og noen må ofres for at andre kan overleve», skriver Filmweb om denne filmen.

Utvandrerne er en nyinnspilling av klassikeren fra 1971 med samme navn, hvor blant andre Liv Ullmann fikk sitt gjennombrudd. Men begge filmene er basert på på første del av Vilhelm Mobergs bøker om Utvandrerne (1949-59).

I likhet med originalen, har også nyinnspillingen blitt kritikerrost – og er fremdeles å se på kinoer.

Where the Crawdads Sing

Filmen er basert på Delia Owens’ bok Der krepsene synger, som har toppet bestselgerlistene i Norge i lang tid.

Filmen handler om Kya, en forlatt jente som oppdrar seg selv i de farlige myrområdene i Nord-Carolina. I årevis har det gått rykter om «myrjenta» i småbyen Barkley Cove, noe som isolerer den intelligente og tøffe Kya fra samfunnet. På vei inn i voksenlivet trekkes hun mot to unge menn fra byen, men når en av mennene blir funnet død, rettes mistanken umiddelbart mot Kya.

Hendelsen

Annie Ernaux ble tidligere i år tildelt Nobelprisen i litteratur. I fjor ble filmen, basert på Hendelsen, en av hennes mest berømte bøker, tildelt Gulløven for Beste film under Filmfestivalen i Venezia.

Filmen er basert på Ernauxs egne opplevelser rundt abort på 1960-tallet, og hennes refleksjoner rundt aborten førti år senere.

Black Adam

Black Adam er en karakter i det amerikanske tegneserieuniverset til DC Comics. Denne høsten kommer han til live på kinolerretet, og det er The Rock som spiller tittelrollen.

I det gamle Kahndaq ble Teth Adam tildelt gudenes allmektige krefter. Etter å ha brukt disse kreftene til å ta hevn, ble han fengslet og ble Black Adam. Nesten 5000 år har gått og Black Adam har gått fra menneske, til myte, til legende. Nå frigitt, blir hans unike form for rettferdighet, født av raseri, utfordret av de moderne heltene som danner Justice Society: Hawkman, Dr. Fate, Atom Smasher og Cyclone.

Black Panther: Wakanda Forever

Black Panther er også opprinnelig en tegneseriefigur, men fra Marvel Comics. Denne høsten er film nummer to om superhelten klar.

I «Black Panther: Wakanda Forever» kjemper dronning Ramonda, Shuri, M’Baku, Okoye og Dora Milaje for å beskytte nasjonen deres fra verdensmakter som griper inn i kjølvannet av kong T’Challas død.

De fredløse

De fredløse er basert på en kriminalsak fra mellomkrigstiden. Saken var også utgangspunktet for Tancred Ibsens film «To mistenkelige personer», hvis filmmanus var basert på romanen til Gunnar Larsen ved samme navn (utgitt i 1933).

Den unge Johannes (Åsmund Høeg) er en stille og introvert gutt som strever med å finne tilhørighet i et Norge anno 1920. En dag møter han den karismatiske svensken Mikael (Filip Berg), som tar ham med på en reise gjennom vakker norsk natur, krydret med stadig grovere kriminelle handlinger. Et mislykket togran setter startskuddet for en storstilt klappjakt på de to landstrykerne.

Teddybjørnens jul

Ok, så er ikke denne akkurat basert på en bok – men på en vise. Men Alf Prøysen er jo en av våre aller største diktere. Nå kommer det en ny julefilm fra Fantefilm, som tidligere har produsert publikumsfavoritter som «Snekker Andersen og julenissen» og «Den vesle bygda som glømte at det var jul».

På det lokale julemarkedet får Mariann øye på en teddybjørn, og hun er bombesikker på at han lever. Hun må få tak i teddybjørnen, koste hva det koste vil! Teddy, derimot, drømmer om en rik eier som kan ta han med ut i den store verden. Møtet mellom Mariann og Teddy blir starten på en overraskende og eventyrlig reise.

Hvor er Anne Frank?

Hvor er Anne Frank er en moderne nytolkning av Anne Franks dagbok, laget av den Oscar-nominerte regissøren av Vals med Bashir, Ari Folman.

En dag våkner Kitty, fantasi-jenta som Anne Frank skrev til i dagboka, i Anne Franks hus i Amsterdam. Når hun leser den berømte boka vekkes minnene til live, men Anne er forsvunnet. Kitty er sikker på at Anne også er der ute et sted, og legger ut på en reise for å finne henne. Det blir en reise både i tid og rom, for å gjenforenes med sin beste og eneste venn.

Folk og røvere i Kardemomme by

Thorbjørn Egners folkekjære fortelling er klart i en splitter ny animasjonsfilm. Her blir det gjensyn med blant andre de tre røverne, tante Sofie og politimester Bastian – og ikke minst blir det gjensyn med alle de kjente sangene.

Helt Super & Titina:

Ok, så måtte disse kombineres for å få til akkurat 10 filmer. Men det er en god grunn til det; Begge disse barnefilmene er ikke basert på bøker, men heller utgitt samtidig som barnebøker med samme navn. Filmen «Helt super» er laget av Qvisten animasjon, men Vigmostad & Bjørke er denne høsten aktuell med barneboken ved samme navn, skrevet av Nicolai Houm. Den følger 11 år gamle Hedvig, som plutselig må overta rollen som byens superhelt.

«Titina» er en håndlaget animasjonsfilm, hvor det har regnet sekser- og femmerterninger siden utgivelse. Vigmostad & Bjørke utgir denne høsten også boken, basert på filmen. Den er skrevet av Lars Mæhle, basert på filmmanus av Per Schreiner, og illustrert av Emma McCann med utgangspunkt i Siri Dokkens karaktertegninger.