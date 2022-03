Tegnet ikke noe mer enn andre barn

Før klokka har blitt åtte om morgenen er Lars Rudebjer på plass på tegneloftet sitt i Fredrikstad. Her tegner han en av dagens mest populære barnebokserier.

Lars Rudebjer er fra Östersund i Sverige, og har illustrert barnebøker siden 1989. I dag kjenner nok barna tegningene hans best fra seriene Dinosaurgjengen og Pappa i barnehagen. Begge skrevet av Lars Mæhle.

Hvem: Lars Rudebjer

Aktuell med: Illustrerer blant annet Dinosaurgjengen-serien, skrevet av Lars Mæhle (Kagge)

– Når bestemte du deg for å bli tegner?

– Da jeg var ung tegnet jeg ikke noe særlig mer enn andre barn. Det var først på videregående at interessen for tegning og maling dukket opp. Der oppdaget jeg at jeg hadde ganske lett for å kopiere andres malerier og det gav meg lyst til å lære mer. Jeg utdannet meg til formingslærer i Sverige, og det var i løpet av den perioden min interesse for barnebokillustrasjon begynte å vokse for alvor.

– De siste årene har du illustrert mange av bøkene til Lars Mæhle, hvordan startet dette samarbeidet?

– Det kom en mail fra redaktør Joakim Botten på Kagge forlag i 2018 der han lurte på om jeg var interessert i å tegne en bildebok om en gjeng dinosaurer. Han og Lars tenkte at min strek muligens kunne passe til oppgaven. Jeg følte med en gang at dette var midt i blinken for meg. Serien fikk en veldig god start med fine plasseringer på bestselgerlistene, og nå har bøkene nådd langt utenfor Norges grenser. Serien er solgt til ti land av dyktige Eirin på Hagen agency. Ikke minst er det veldig gøy at Indonesia har kjøpt serien. Av norske forfattere er det bare Jostein Gaarder og Dag Solstad som tidligere har hatt den æren. Veldig stas å få være i et så godt selskap!

– Du har illustrert imponerende mange barnebøker, er det én du ble ekstra fornøyd med?

– Akkurat nå er jeg ganske så fornøyd med neste bok om Dinosaurgjengen, Halloween-festen, som er ferdig illustrert og kommer ut i høst. Jeg er jo så heldig at jeg har fått illustrere ni bøker i serien om Dinosaurgjengen, og det gir meg mulighet til å utvikle karakterene og miljøene i bøkene underveis.

– Hvordan ser arbeidsdagen din ut?

– Jeg er alltid på plass før klokken åtte på tegneloftet mitt i Fredrikstad. Der setter jeg meg ned foran to skjermer. Den ene skjermen er tegneverktøyet mitt, på den andre kan det ligge referansemateriell for illustrasjonene mine, eller et Youtube-klipp med fagrelaterte ting. Det er viktig å få inspirasjon for å lære nye ting og for ikke å glemme gamle kunster. Hvis ikke jobben krever at det er stille så hører jeg også på en god del musikk, radio og podkaster. Jeg jobber hele dagen fram til middag, med avbrudd av kaffe og lunsj. Noen ganger blir det litt kveldsjobbing i tillegg. Jobben min er jo veldig stillesittende, men jeg passer alltid på å få mosjon i form av jogging eller innebandy etter arbeidstid.

– Har du en favorittillustrasjon?

– Jeg har en liten favoritt som henger her hjemme på veggen. Det er en tusjtegning av en av mine favorittegnere, Bjørn Berg, som tegnet Astrid Lindgrens Emil-bøker. Tegningen forestiller Emil og en hane i aksjon. Den fikk jeg av Bjørn selv da jeg var ganske ny som illustratør.

– Hva må en god barnebok inneholde?

– Jeg tror ikke det finnes noe fasitsvar på det. Den ene boken som blir en favoritt for ett barn er kanskje helt uinteressant for et annet. Derfor er det jo veldig bra med et mangfold av bøker med ulike utrykk. Ikke minst i disse digitale tider synes jeg det er viktig at vi voksne eksponerer barna for bøker slik at de forhåpentligvis finner noen de vil høre om og om igjen. Hvis jeg hører at det er tilfellet med noen av mine bøker, tenker jeg at jeg har en veldig fin og viktig jobb.

– Hvilken barnebok fortjener mer oppmerksomhet?

– Boken The Arrival av Shaun Tan har jo allerede fått mye oppmerksomhet, men den kan godt få enda mer. Boken er en ordløs grafisk fortelling om en mann som forlater sitt hjem og sin familie og flytter til et annet land. Aktuell bok, ikke minst i disse tider. Det er et imponerende stykke arbeid som ligger bak bokas illustrasjoner.

– Hvilken barnebok gjorde størst inntrykk på deg som barn?

– Den jeg husker klarest er en fortelling på rim om Petter och hans fyra getter, av Einar Norelius. Jeg vet ikke om den finnes på norsk, men i Sverige er den en av de store bildebokklassikerne. Den kan jeg fremdeles utenat.

– Hvilken barnebokskikkelse ville du helst ha møtt?

– Det kunne ha vært spennende å få møte et av trollene fra John Bauers verden. Jeg har alltid elsket John Bauers akvareller, og hvis jeg fikk møte et av trollene han skapte kunne jeg kanskje lære noen triks med pensel og papir.

– Og hvem ville du helst ha vært?

– Jeg kommer ikke på noen i farta, men jeg kom til å tenke på en jeg ikke ville ha vært. Da jeg var liten leste foreldrene mine boka Palle är ensam i världen for meg, av danske Jens Sigsgaard. Palle var helt alene og kunne gjøre akkurat som han ville, kjøre trikk blant annet. Men selv om Palle drømte alt sammen så var tanken på å være helt alene i verden ganske ubehagelig for meg.

– Ville du våknet midt på vinter’n i Mummidalen, eller hoppet over helvetesgapet med Ronja Røverdatter?

– Jeg er oppvokst i Östersund i Sverige, og er vant til skikkelige vintre med kulde og snø. Vinteren liker jeg godt, og jeg synes også at Tove Janssons bildebøker er fantastiske. Jeg husker spesielt hennes bildebok Hvem skal trøste Knøttet med glede. Så da må jeg gå for vinter’n i Mummidalen.