Kan våkne midt på natta med en tekst i hodet

Synøve Henriksen Ramberg debutert like før jul med samlingen "Tankespinn" (Lyrikkforlaget). Boka er variert både i tekst og bilder, forfatterens ambisjon er å hjelpe leseren til å sette fokus.

Forfatter: Synøve Henriksen Ramberg

Aktuell med: Tankespinn, Lyrikkforlaget

Hvorfor skrev du akkurat denne boken?

– I mitt indre har jeg ofte sett meg selv holde en selvskrevet bok mellom hendene. Dette har kanskje vært en indre drivkraft som har ligget i underbevisstheten, og som nå endelig har fått slippe ut.

Først var tanken å skrive en roman, men jeg kom aldri ordentlig i gang. Da måtte det bli dikt, aforismer og lyrikk.

Jeg la merke til at det var mange som la ut dikt på Instagram, og jeg lot meg inspirere til å bli med på skriveutfordringen «30 dager, 30 dikt», av Fredrik Hossmann. der man legger ut ett dikt hver dag i 30 dager. Dette gjorde at jeg hele tiden hadde tankene på diktningen og hva jeg skulle skrive om til neste dag.

Jeg fortsatte å skrive dikt også etter disse 30 dagene. Hvorfor jeg hadde tallet 40 som mål, var fordi jeg har en bok av Jon Fosse, som jeg er svært glad i, og som inneholder 39 dikt og en salme. Altså 40 tekster tilsammen. Derfor måtte det bli dette antallet for at det skulle bli bok. Da jeg var ferdig med samlingen på 40 dikt, sendte jeg den inn til vurdering.

Det visuelle står sterkt i min formidling, og boka inneholder en rekke fotografier som ledsager diktene. Bildene har jeg selv, mannen min og datteren vår tatt.

Boka handler om å ha øyne og ører åpne for det som skjer rundt oss, og å undre seg. Over fjerne og nære, små og store ting. Universet. Menneskesinnets merkverdige register og hvordan elementene påvirker oss. Jeg fant ut at det faktisk går an å skrive om absolutt alt, bare man «ser».

Boka er svært variert både i tekst og bilder, og jeg ønsker å påvirke leserne til å få tilbake fokus. Koble av med tanker som demper støy, og bli mer bevisst sine nære omgivelser. Håpet er at den kan bli en liten skatt som folk kan rømme inn i ved behov for egentid.

Hvordan har responsen vært?

– Responsen på boken har vært svært god. Masse skryt av kjente, ukjente, familie og venner.

Boklanseringen var på Litteraturhuset i Oslo, med meg selv og forlaget som arrangør. Det ble en vellykket seanse med bobler, musikk og en samtalesituasjon rundt boken, samt at jeg leste noen dikt.

Tidligere på dagen hadde jeg hatt boksignering på Tanum. Tanum hadde utstilt boken min med flott plass og de var veldig positive. Signeringsplakater var også trykket opp fra forlaget.

Jeg har imidlertid kun fått en omtale av boka i pressen. Det var i lokalavisa, Gjengangeren med bilde av meg og boken. Dette var artig og god reklame. Markedsføring er derimot ikke min sterkeste side, så jeg trenger all den oppmerksomheten jeg kan få. Som her.

Boken kan kjøpes, eller bestilles, hos alle bokhandlere og på nett – samt hos forlaget.

Tre favoritter:

Stein til Stein av Jon Fosse

Salme ved Reisens slutt av Erik Fosnes Hansen

Besettelse av A. S. Byatt

Uslipt diamant: Dette kan være så mangt. Jeg selv er jo en. I tillegg synes jeg det må få være plass til noen uslipte der ute. Noen vil heller ikke bli funnet. Tenk på alle de vakre diamantene vi ikke har sett opp gjennom tidene, og som det kanskje også er en grunn til at ønsker å holde seg skjult.

Men direkte svar på spørsmålet må være: Meg selv!

Sist leste bok: En sjøens helt av John Michelet

Hvordan jobber du?

– Jeg jobber hele tiden. Dette betyr at jeg plutselig har en setning i hodet, en tittel på et dikt, eller at hele diktet bare faller på plass.

Jeg kan ha hatt en drøm som jeg skriver om. En tanke eller opplevelse. En stemning eller en gjenstand som jeg plutselig får øye på eller har hatt i tankene lenge. Jeg opplever at tekster blir til underveis i livet, eller at de har vært der i lang tid og plutselig kommer til overflaten på et tidspunkt, uten at jeg eksakt vet hvorfor.

Jeg er observant, ser detaljer og er følsom for ting som skjer rundt meg. Dette gjør at jeg også kan våkne midt på natten å ha en tekst i hode som jeg må skrive ned der og da.

Teknikken synes jeg er både interessant og gøy. Jeg blir mer bevisst på livets utfordringer både gode og vonde, og bruker også skrivingen som terapi når det trengs.

Hvilken litterær skikkelse ville du helst hatt stevnemøte med?

Det må bli Haruki Murakami. Han skriver utrolig flott om utrolige ting og ofte i parallelle univers. Jeg synes hans bøker er veldig spennende. Inne i tekstene kan det dukke opp korte setninger som også gir inspirasjon til diktningen min.

Hvem blir neste norske nobelprisvinner i litteratur?

Jon Fosse eller Åsne Seierstad

Facebook og sosiale medier – fest eller kolera?

Fest!

Jeg bruker Instagram, hensyn64, som en fast plattform til å legge ut diktene mine. Jeg har også en egen Facebook side som heter Synøve, som jeg kun bruker til dikt. Her har jeg truffet mange likesinnede, og blitt kjent med dyktige diktere og fotografer både i inn- og utland.

Et jordbærsted utenom det vanlige på nettet?

Jeg synes det er moro å være med på #vakrediktutfordring hver måned på Instagram. Spennende om noen av mine dikt blir valgt ut. Det har skjedd noen ganger, og det er stas.

Fjellklatring med Jo Nesbø eller lang lunsj med Linn Ullmann i Central Park?

– Har aldri lest noe av Linn Ullmann, så da må det nok bli fjellklatring med Jo Nesbø. Har jo også lest de fleste bøkene hans. Er alltid spent før det kommer ut en ny bok om Harry Hole, men favoritten min er Hodejegerne.