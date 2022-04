Ta toget, ta toget

ANMELDT: - Pakk boken med deg! Sigrid Elsruds «Reiseglede langs skinnene» (Cappelen Damm).

Det er folk blant oss som utøver en stille protest mot rask forflytning. Da reiser du med tog. For både korte og lengre turer.

Bøker om togreiser utgis jevnlig. Det kvalifiserer snart som en undersjanger av reiselitteraturen. Togreiser er ypperlig filmatisk materiale, og i bokform blir det poesi, der det gjelder å finne formfullendte beskrivelser av følelsen å bevege seg nettopp på denne måten. På det beste blir boken om å kjøre på tog nesten på høyde med Håvard Syvertsens beretning: Å sykle. En besettelse. Man settes i en tilstand, man er i flyten.



Sigrid Elsrud :

Ferie med tog – Reiseglede langs skinnene

Sakprosa

Cappelen Damm

180 sider

Tenk på NSB-filmene fra noen år tilbake. Aldri er naturen vakrere, de medreisende hyggeligere og forventningene høyere enn når toget feier gjennom et snølandskap og du og kjæresten skal hjem til jul.

Tre dager på tog, eller fire timer med fly?

Sigrid Elsrud, stifter av togbloggen.no, har tatt turen over i bokformatet. Sjangermessig er Elsruds bok et sted mellom en selvhjelpsbok og reisereportasje. Togselskapene tilbyr ingen helt enkle løsninger for kjøp av billetter og planlegging av omstigninger for lengre reiser. Så denne boken tilbyr mange gode tips og råd for dem som for eksempel vil ta toget fra Oslo S og helt ned til Malaga. Det tar tre døgn, men det er en opplevelse du ikke vil være foruten, ifølge entusiasten.

Du må overtales til å bruke tre døgn i stedet for fire timer på et fly. Et kjennetegn ved tog-sjangeren er at denne forflytningen må begrunnes og stilles opp mot flyreise. Det ene er at flyreisen er usjarmerende.

«Flyet kom trygt frem og landet der det skulle. Siden har resten av både denne og de fleste andre av mine flyturer gått rett i glemmeboken», skriver Elsrud om sine erfaringer som flypassasjerer. «Togreisene mine har jeg et helt annet forhold til. Etter en togreise er jeg aldri likegyldig til landskapet – eller landene – jeg har reist gjennom. Utenfor togvinduet ruller det alltid en film som selv lenge etterpå kan huskes som stemninger og bilder».

Det miljømessige aspekt

Det er følelsen av å forflytte seg i riktig fart på bakkeplan. Togets hastighet er tilpasset en menneskelig målestokk. For det andre blir det viktig å understreke det miljømessig riktige ved å ta toget, regnet i klimagassutslipp pr. passasjerkilometer. Elsrud er på ingen måte moralist. Hun erkjenner sine flyreiser. Og understreker at det er mange måter å sette opp et klimaregnskap på. Den mest klimavennlige reisen er logisk nok den du aldri tar. Men skal du reise, er toget det klima-ansvarlige valget i vår tid.

Boka er delt i tre. Først om toget som transportform. Det har tapt terreng. Det var 1800-tallets store oppfinnelse. Seinere kom gummihjul, så kom flyet. Nattog ble lagt ned i hele Vest-Europa etter liberaliseringen av flymarkedet, men får nå sin renessanse. Hvorfor forsvant direktetoget fra Oslo til København? Det var ikke på grunn av konkurransen bare, men fordi den nye Øresund-linken skapte jernbanetekniske utfordringer. Før ble du rullet inn på togferja over Øresund. Mens du sov eller sløvet ble et nytt lokomotiv koblet til vognene på den andre siden, men slik fungerer det ikke med bru- og tunnel, forklarer Elsrud.

Neste del handler mest om praktiske tips for planleggingen, hvor gjør man de gode billettkjøpene, prisforskjeller ved å kjøpe tidlig. Du kan kjøpe billetter hos Deutche Bahn helt fra Gøteborg. DBs nettside er Europas beste. Her er gode tips. Du tjener fort inn bokens innkjøpspris flere ganger!

En dag på Slitu stasjon

Den siste delen er ni utvalgte reiser, forfatteren har gjort med sitt faste følge, ektemannen Svein Sundsbø som tjener som modell på mange av bildene forfatteren har tatt selv. Det er korte reiser. Mjøsa rundt som helgetur, perfekt. Finland: Et nærliggende reisemål som mange overser. Det rullende materiell er av overraskende høy standard. Elsrud og Sundsbø reiser, og skribenten forklarer med alle mulige vinklinger livet om bord.

Jeg har tatt et sidespor til togbloggen.no, og falt for en epistel skrevet av Sundsbø som ikke er med i boken. En dagstur til Slitu stasjon i indre Østfold. Hva kan man oppleve der? På mange måter er svaret åpenbart: Ingenting!

Så skriver Sundsbø fint om stasjonsbygningens historie, om hva stedet har vært og er. Et høydepunkt i året er en Zulufestival, og det er ikke tøys. Slitu stasjon kan gi vel så sterke impulser som mange påtrengende steder. Fraværet har også sin stemme, skriver Sundsbø som fra sin yrkesaktive tid huskes som landbruksminister i Willoch-regjeringen og generalsekretær i Senterpartiet.

Bokens grafiske utforming, papirkvalitet, kart og bilder står fint til det tekstlige. Selv om du må pakke fornuftig for en togreise, kan du pakke boken med deg. Sigrid Elsrud har en god skriveklo. Teksten er gjennomarbeidet. Du kan la deg veilede og inspirere. Kanskje du også tar den klassiske europareisen – for den går på skinner.

KJELL SOLEM