Nesbø topper eksklusiv liste

Jo Nesbøs The Kingdom (Kongeriket) er mest solgte oversatte bok til engelsk det siste året. Og han klatrer også høyt på all time high-toppen.

Det er flere kjente forfatternavn – som Ferrante, Murakami og Harari – på Topp 10-listen, men aller øverst troner Jo Nesbø. Det er The Bookseller og Nielsen BookScan som oppsummerer de britiske og irske salgstallene det siste løpende året – nærmere bestemt de siste 52 ukene frem til 26. mars 2022, målt gjennom 850 utsalgssteder.

Sakprosa styrker posisjonen

Topp 10-listen inneholder både oversatt skjønnlitteratur og oversatt sakprosa, og trenden er at sakprosa-innslagene er blitt stadig flere de siste årene – preget av forfattere som den italienske fysikeren Carlo Rovelli, Yuval Noah Harari og den nederlandske historikeren Rutger Bregman. De to sistnevnte er også inne på siste års liste.

Nesbøs førsteplass med The Kingdom (oversatt av Robert Ferguson) er av det klare slaget. Med 81 580 solgte ligger han solid foran de to neste på pallen, Bregmans Humankind og Ulrich Alexander Boschwitz’ The Passenger – som har solgt henholdsvis 63 716 og 60 949 eksemplarer gjennom disse utsalgsstedene i denne perioden.

Forbi Coelho

Det forteller også noe om Nesbøs sterke posisjon internasjonalt, at han med sin historiske omsetning på rett under 25 millioner pund nå passerer Paulo Coelho som den nest-mestselgende oversatte forfatteren siden BookScan begynte sin registrering.

Som CNN fastslo: “The next Munch or Ibsen could be Jo Nesbø … And, if there’s any justice, one day Harry Hole will be just as big as Harry Potter.”

Det er kanskje en bit dit, og det er fremdeles et stykke opp til den mest solgte oversatte forfatteren, avdøde Stieg Larsson og hans tilsynelatende uslåelige 34,7 millioner pund gjennom den eventyrlige suksessen for Millennium-trilogien.

Selv om det er norsk helt i toppen, er det Japan som er «hot spot» for tiden. I tillegg til de tre japanske forfatterne som er å finne på listen, trekker The Bookseller frem bokhandelkjeden Waterstones’ helhjertede nysatsing på manga-litteratur som en av de store driverne her.

Her er Topp 10-listen

Jo Nesbø: The Kingdom (Vintage) Rutger Bregman: Humankind (Bloomsbury) Ulrich Alexander Boschwitz: The Passenger (Pushkin) Yuval Noah Harari: Sapiens (Vintage) Toshikazu Kawaguchi: Before the Coffee Gets Cold (Picador) Laura Imai Messina: The Phone Box on the Edge of the World (Manilla) Sosuke Natsukawa: The Cat Who Saved Book (Picador) Elena Ferrante: The Lying Life of Adults (Europa Editions) Haruki Murakami: Norwegian Wood (Vintage) Jonas Jonasson: Sweet Sweet Revenge (Harpervia)

(Kilde: The Bookseller/BookScan. Salg av litteratur oversatt til engelsk, siste 52 uker)