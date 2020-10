Nobelprisen: Svenskene tror på Carson og Kincaid

Blir det reprise på fjorårets Peter Handke-rabalder eller velger Svenska Akademien mer «safe» i år? Og kan det bli norsk?

Bransjemagasinet Svensk Bokhandel (SvB.se) har skannet det svenske kulturterrenget for å sjekke hvem man tror får prisen – og hvilket valg som eventuelt vil skape størst storm og skandale.

Lisa Irenius, kultursjef på Svenska Dagbladet og Ida Ölmedal, kultursjef på Sydsvenskan og Helsingborg Dagblad, mener at den metoo-anklagede poeten Ko Un er årets eneste reelle «skandale-kandidat»

– Når man ga prisen til Handke ville man vise at man har et syn på litteraturen som ren, at den befinner over alt annet. Så det finnes ingen kandidater som er «umulige» av personlige årsaker, sier Ölmedal til SvB.

Velger ukontroversielt?

Bjørn Wiman, kultursjef på Dagens Nyheter, tror Akademien velger ukontroversielt i år: – I år går prisen til en kvinnelig, ikke-europeisk forfatter ingen kan så tvil om verken av litterære eller ideologiske årsaker.

Han tror mest på den canadiske poeten Anne Carson eller den Antigua-oppvokste amerikanske forfatteren Jamaica Kincaid, og mener den eksterne Nobelkomiteens sammensetning taler mest for førstnevnte.

Hvorfor ikke Askildsen?

Nettopp Carson og Kincaid er gjengangere i forhåndstipsene hos de aller fleste SvB snakker med – og de to er nærmest å betrakte som storfavoritter hos svenske kulturjournalister i år.

– Jeg håper på Kincaid. Hun har en gedigen, sammenhengende forfattergjerning bak seg – og hun er fortsatt produktiv. Hun er ingen pensjonist, det er alltid gøy, sier Ida Ölmedal til SvB.

– Kanskje på tide å skjele til Norge, spør Ulriika Knutson, journalist, kritiker og forfatter, og legger til. – Den fantastiske novellisten Kjell Askildsen, eller Dag Solstad?

Men Knutsson tror «gubbene» må smøre seg med tålmodighet dette året.