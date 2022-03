Suksessrik poesifestival

LYRISK: Nordisk poesifestival | Rolf Jacobsen-dagene avsluttes i dag på Hamar.

Det er en hektisk festivalsjef Elin Tinholt vi så vidt får tak i, men hun lover å rapportere mer utførlig til uka. En pågående festival med over førti arrangementer, krever at alle i apperatet er operasjonelle og at alt går på skinner:

– Vi er en festival med stramme økonomiske rammer, og begrensede ressurser, men med veldig store ambisjoner. Publikumsoppslutningen til årets festival har faktisk vært over all forventning, rapporterer Tinholt.

Les hele festivalprogrammet her.

– På gårsdagens utstillingsåpning i Kunstbanken Hedmark Kunstsenter hvor Rune Johansen og Andrea Gjestvang stilte ut fotografier og den danske lyrikeren Mette Moestrup leste, var det publikumsrekord med over 100 mennesker. Faktisk var det ikke stoler til alle! Festivalen er ikke slutt, og det er for tidlig å konkludere, men så langt ser det ut til at Nordisk poesifestival | Rolf Jacobsen-dagene denne gangen virkelig har nådd ut til publikum.

Tone Hødnebø årets festivalpoet

Elin Tinholt kan også fortelle om svært godt besøk for programposten Møte med årets festivalpoet Tone Hødnebø.

Tone Hødnebø (f. 1962) er utvilsomt blant våre aller viktigste og mest markante lyrikere. Hun har da også mottatt en rekke priser og utmerkelser, blant andre Gyldendalprisen, Sultprisen, Doblougprisen og Triztan Vindtorn poesipris.

I fjor fikk hun usedvanlig gode kritikker for gjendiktningen av kanadiske Anne Carsons Rød selvbiografi.

Vi kranser denne vakre vintersøndagen med Tone Hødnebøs kanskje mest kjente og avholdte dikt:

Å ELSKEDE, bli i hjertet mitt,

vekten av elskere,

vekten av ensomhet drukner meg.

Jeg hører mine egne ord

det er som å høre en annen

snakke om alt bare jeg visste om,

om den ene som jeg elsket.

Jeg kunne falle død om

og så begynne å snakke

som om det skulle eksistere en forbannelse

som gjør meg til min egen fiende,

den ene som jeg elsket.

Jeg hører mine egne ord,

å, bli i hjertet mitt, elskede

og uten denne åpenhjertigheten

sitter du fast i helvetes avgrunner,

du, den eneste som jeg elsket.

Tone Hødnebø, Stormstigen (Kolon Forlag, 2002)