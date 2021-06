Suksess for mursteinroman

– Det er jo best case-scenariet som har slått til, sier Aschehoug-forlagssjef Nora Campbell om suksessen til Nino Haratischwilis debutroman.

– Vi var på jakt etter en storslått episk fortelling av høy litterær verdi. Nino Haratischwilis navn dukket opp flere steder på nettet, og så tipset også scouten oss om at dette verket kanskje var det vi var på jakt etter. Og det var det jo!, forteller forlagssjef i Aschehoug Skjønnlitteratur, Nora Campbell.

Det er ikke ofte en georgisk debutroman på 1150 sider tar norske lesere med storm. Tredje opplag av Nino Haratischwilis Det åttende livet er straks på vei fra trykkeriet, og da er opplagstallet oppe i hele 14 000 eksemplarer. Salgssensasjonen kommer ikke overraskende på forlaget:

– Vi hadde faktisk tro på stor suksess her, og har jobbet med det for øye. Men det er jo best case-scenariet som har slått til, og det er vi innmari glade og stolte over, sier Campbell.

– En utsøkt glede å jobbe med

Oversetterkostandene på store bøker som Haratischwilis gjør ofte at forlag vegrer seg for å anta dem. Til tross for begeistring, var det store diskusjoner på forlagshuset på Sehesteds plass.

– Ja, en så stor bok krever en gjennomtenkt beslutning, og vi var mange som deltok i den prosessen. Dette er en utgivelse med betydelig høyere risiko enn tynnere bøker, men troen på verket har hele tiden vært styrende for hvordan vi har tenkt, forteller Campbell.

Det var oversetter Ute Neumann som fikk oppdraget med å oversette boken.

– Ute er en språkkunstner, og også en solid håndverker, og dessuten et svært behagelig menneske å jobbe sammen med. Alt dette har gjort redaktørens arbeid med oversettelsen til en sann fryd – og nå er det altså lesernes tur til å fryde seg over jobben hun har gjort, sier Campbell.

Full anmelderjubel

Anmelderne har allerede gitt Det åttende livet klassikerstatus. Guri Hjeltnes i VG ga boken terningkast 6, og kalte den en «eventyrlig god roman». «…nesten umulig å legge fra seg», sa Bjørn Gabrielsen i Dagens Næringsliv, mens Knut Hoem i NRK fastslo følgende: «Det åttende livet blåser liv i min frosne, nordiske sjel.»

– Det er svært gledelig, men heller ikke overraskende at norske anmeldere er så begeistret, for dette er en sjeldent sterk og interessant roman. Den har også mottatt full jubel i de andre landene hvor den har utkommet, sier Campbell.

– Har mursteinsromanene fått en ny vår?

– Man kan også snu spørsmålet: Har mursteinsromaner noen gang vært ute? Dickens og Tolstoj har lagt lista, men i nyere tid kan vi trekke frem Ferrantes kvartett, Harstads Max, Mischa og Tetoffensiven, Ketil Bjørnstads store erindringsprosjekt, alle de store tv-seriene folk følger. Selv om mye blir kortere og kjappere i våre dager: Vi tror leserne er være glade i å bruke god tid i et univers de trives i.

– Årets storverk i hele Skandinavia

Nå skal boken også utgis i Sverige og Danmark, og Aschehoug har hatt et nært samarbeid med Haratischwilis svenske og danske forlag:

– I januar 2020 møttes vi skandinaviske forleggerne – Aschehoug, danske Gutkind og svenske it-lit – i Oslo for å legge felles planer for utgivelsen, fulle av iver, og litt bevring. Blant annet bestemte vi oss for å jobbe fram et felles design. Planen var å treffes igjen noen måneder etterpå, men slik ble det jo ikke. Frustrerende nok, men likevel har det vært gøy og stimulerende å ha et konkret prosjekt å samarbeide om på tvers av grensene nettopp i en tid da grensene har vært stengt, redaksjonelt og med markeds- og kommunikasjonsstrategi, forteller Campbell, og legger til:

– Også internt på forlaget har lagånden vært viktig, for det er klart at det er mange som har vært med på å jobbe fram denne suksessen – i redaksjonen, i salgsavdelingen og i produksjonsavdelingen. Nå gleder de seg til å utgi boka over landegrensene – Danmark nå i juni, Sverige i august – så Det åttende livet blir årets storverk i hele Skandinavia.