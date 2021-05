Styrer mot en «2019-høst»?

Bokhandel-toppene tror det blir tøft å matche fjorårets rekordomsetning.

– Med stengte butikker helt siden i januar, på det meste 75, sier det seg selv at starten på året har vært tøff, medgir Kine Søby, konstituert administrerende direktør i ARK. – En ting er stengte butikker, stort varelager og tapt omsetning, men det verste har allikevel vært å måtte permittere så mange kolleger. De har jobbet under krevende smittevernstiltak i ett år, for så å gå inn i usikkerheten og ikke vite når man skal tilbake på jobb. Det er utfordrende.

Helsvart har det likevel ikke vært:

– Det positive oppi alt dette har vært å se engasjementet og kreativiteten fra være medarbeidere som har jobbet i stengte butikker. Alle våre butikker har vært åpne for klikk og hent, våre medarbeidere har virkelig vist hva som bor i dem og at kundene betyr alt for oss. Hadde det ikke vært for en meget god netthandel og klikk&hent, ville det sett ganske så annerledes ut for ARK, fastslår Søby.

– Har slått hardt

John Thomasgaard i Norli legger ikke skjul på at det var en tøff april:

– Vi har hengt noenlunde med gjennom 2021, frem til påske. Men fra det ble full nedstengning i Oslo og Viken, har det slått hardt. Resultatmessig er vi derfor noe bak fjoråret, men vi overlever foreløpig, sier Thomasgaard.

Han understreker at det også er positive effekter av tiden vi er inne i:

– Situasjonen vi står i, driver innovasjonen fremover med stor kraft. «Alle» har lært seg klikk og hent, elektronisk betaling og slikt. Vi blir kreative og mer selvstendige i alle ledd. Og vi har tatt nye kvantesprang i Norli på det digitale og sømløse, og i verdikjeden, sier Thomasgaard, men legger til: – Samtidig er det mer krevende å planlegge.

«Ring, så kommer vi»

Leder for Fri Bokhandel, Helén Foss, kan forteller om en kreativitet og pågangsmot som er blitt bøyd og tøyd i alle retninger:

– De butikkene som har måttet holde stengt har naturlig nok hatt nedgang, selv om de fleste har hatt åpent på et eller annet vis med sine tilpassede klikk & hent-løsninger. Uendelige varianter med vips og vi leverer, ring så kommer vi, bank på døren så hjelper vi deg, send en melding og vi leverer, vindusshopping-løsninger og liknende, er forsøkt. Mange alle disse ulike variantene å møte kundene på, kan naturligvis ikke kompenserer for normalt salg.

Tøff å matche

Forutsatt at det meste går som det ser ut nå, at vi har ferdigvaksinert befolkningen og åpnet hele Norge i løpet av sommeren: Hva tror bokhandel-sjefene om årets bokhøst-omsetning?

– Vi tror at bokhøsten blir mer lik 2019 når samfunnet åpner igjen, sier Kine Søby.

Heller ikke Thomasgaard tror det er mulig å nå rekordomsetningen man opplevde høsten 2020:

– Det er lite sannsynlig at vi klarer å matche fjoråret i markedet, med den fantastiske bokhøsten og covid-effektene. Men vi er positive på egne vegne, og tror vi skal ta markedsandeler.

– Det er for tidlig å si synes jeg. Jeg må se høstlistene for å kunne mene noe her, sier Helén Foss, og legger til: – Vi er jo avhengige av spennende og interessante utgivelser som vekker kundenes interesse, og høsten i fjor var veldig god i så måte.