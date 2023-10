Strikkebok topper bestselgerliste

– Fy søren så stas! Strikking er det aller beste jeg vet å drive med, og å kunne dele den gleden gjør det enda bedre, sier forfatteren og fortsetter:

– Jeg ville tilby en hånd og holde i for dem som er ferske i gamet, og for dem som vil strikke uten å tenke. Jeg håper boka kan spre litt ro, mykhet og varme, og det gjør meg skikelig glad å se at den har havnet i så mange hjem.

Forrige uke utga Siri Nilsen nybegynnerboka for strikkere: Siri aller enkleste oppskrifter. Allerede er et nytt opplag i trykken, og boka topper bestselgerlista.

Førsteopplaget var på 4000 bøker, og forlaget melder at de er helt tomme for boka på lager. Etter få dager vil boka få et totalopplag på 9000.

Bestselgerlister for uke 42

Topp 10 – Ark – Skjønnlitteratur – Uke 42 – 2023

Forfatter Tittel Forlag 1 Lovrenski, Oliver Da vi var yngre Aschehoug 2 Mytting, Lars Skråpånatta Gyldendal 3 Moyes, Jojo Toner i natten Bonnier 4 Jæger, Jørgen Skjebnedøgn Bonnier 5 Renberg, Tore Lungeflyteprøven Oktober 6 Dahl, Niels Fredrik Fars rygg Oktober 7 Follett, Ken Lysets rustning Cappelen Damm 8 De la Motte, Anders Glassmannen Kagge 9 Fosse, Jon Kvitleik Samlaget 10 Korsgaard, Thomas Hvis det skulle komme et menneske Bonnier

Topp 10 – Ark – Generell litteratur – Uke 42 – 2023

Forfatter Tittel Forlag 1 Nilsen, Siri Siris aller enkleste oppskrifter Kagge 2 Kolby, Marit mfl. Kokeboka Frisk 3 Hegseth, Morten Mr. Hell Kagge 4 Færø, Torkil Pulskuren Cappelen Damm 5 Tveit, Odd Karsten Palestina Kagge 6 Sverdrup-Thygeson, Anne Skogen Kagge 7 Ansar, Nadia Min skam Cappelen Damm 8 Choi, Danby Kanseller meg hvis du kan Aschehoug 9 Furuseth, Else Kåss mfl. Jeg burde kanskje sagt nei Cappelen Damm 10 Strümke, Inga Maskiner som tenker Kagge

Topp 10 – Ark – Barn og ungdom- Uke 42 – 2023

Forfatter Tittel Forlag 1 Rørvik, Bjørn F. Bukkene Bruse og julenissen Cappelen Damm 2 Horst, Jørn Lier Operasjon Fangejakt Bonnier 3 Brinck, Camilla Den hemmelighetsfulle verden Cappelen Damm 4 Lunde, Maja Vindmakeren Kagge 5 Pettersen, Siri Sølvstrupen Gyldendal 6 Kleppe, Håvard Bjørnis gleder seg til jul Aschehoug 7 Rowling, J.K. Harry Potter Cappelen Damm 8 Fargene Egmont 9 Griffiths, Andy Gutta i trehuset med 169 etasjer begynner IKKE på skolen Fontini 10 Pilkey, Dav Hundemannen drar på Lopphavet Vigmostad & Bjørke

Topp 10 – Norli – Krim og romaner – Uke 42 – 2023

Forfatter Tittel Forlag 1 Lovrenski, Oliver Da vi var yngre Aschehoug 2 Mytting, Lars Skråpånatta Gyldendal 3 Moyes, Jojo Toner i natten Bonnier 4 Fosse, Jon Kvitleik Samlaget 5 Jæger, Jørgen Skjebnedøgn Bonnier 6 Renberg, Tore Lungeflyteprøven Oktober 7 Follett, Ken Lysets rustning Cappelen Damm 8 Dahl, Niels Fredrik Fars rygg Oktober 9 Hjorth, Vigdis Gjentakelsen Cappelen Damm 10 De la Motte, Anders Glassmannen Kagge

Topp 10 – Norli – Fakta – Uke 42 – 2023

Forfatter Tittel Forlag 1 Krogshus, Mari Sunt og digg med airfryer Kagge 2 Nilsen, Siri Siris aller enkleste oppskrifter Kagge 3 Tveit, Odd Karsten Palestina Kagge 4 Fisher, Hanne; Kolby, Marit Kokeboka Frisk 5 Barua, Ishita Kunstig intelligens redder liv Cappelen Damm 6 Ansar, Nadia Min skam Cappelen Damm 7 Figueiredo, Ivo de Stormen Aschehoug 8 Hagen, Alf van der Ønsk meg heller god tur Oktober 9 Færø, Torkil Pulskuren Cappelen Damm 10 Sverdrup-Thygeson, Anne Skogen Kagge

Topp 10 – Norli – Barn og ungdom- Uke 42 – 2023

Forfatter Tittel Forlag 1 Rørvik, Bjørn F. Bukkene Bruse og julenissen Cappelen Damm 2 Brinck, Camilla Den hemmelighetsfulle verden Cappelen Damm 3 Lunde, Maja Vindmakeren Kagge 4 Nereng, Emilie Hvorfor spiser vi ikke bananskall? Cappelen Damm 5 Rowling, J.K. Harry Potter Cappelen Damm 6 Horst, Jørn Lier Operasjon Fangejakt Bonnier 7 Pilkey, Dav Hundemannen drar på Lopphavet Vigmostad & Bjørke 8 Parr, Maria Oskar og eg Samlaget 9 Eriksen, Lars Henrik Skrotnissens hemmelighet Egmont 10 Pettersen, Siri Sølvstrupen Gyldendal