Stortingspresidenten skriver bok

– Jeg bekrefter at jeg jobber med en bok som kommer til høsten. Jeg er godt i gang og den skal skrives ferdig i løpet av sommerferien, sier Gharahkhani.

I oktober utgir Aschehoug boka Norge i mitt hjerte av Stortingspresident Masud Gharahkhani. Det blir en personlig bok hvor Gharahkhani forteller om sitt liv. Som femåring flyktet Masud med familien fra krig i Iran til asylmottak i Norge. I dag er han den nest høyest rangerte etter Kongen. Dette er hans historie, og samtidig en historie om landet vårt.

– Sier mye om mulighetene landet gir

Han forteller også om sitt politiske prosjekt og sine ambisjoner, og ikke minst vil han skrive om problemstillinger i dag som bekymrer ham; som fremveksten av polarisering, hatefulle ytringer, hets og fake news, i tillegg til den brutale russiske krigføringen i Ukraina.

– Jeg vet at en som meg, med min bakgrunn, som står på stortingsbalkongen og vinker til et rekordlangt barnetog på vår nasjonaldag, sier veldig mye om det demokratiske og flerkulturelle landet vårt, Norge. Det sier mye om mulighetene som dette landet gir. Jeg tror at å vise at jeg kan bli stortingspresident i et av verdens mest moderne demokratier, betyr mye for de unge menneskene som kjemper for frihet og demokrati, med livets som innsats, i det landet jeg er født i.

– Nå sørger vi som nasjon

Masseskytingen i Oslo i helgen viser igjen viktigheten av kampen mot hatet, noe Stortingspresidenten la vekt på i sin tale under sørgegudstjenesten i domkirken på søndag: – Ingen skal få angripe våre friheter med intoleranse, vold og hat.

– I år har vi markert at det er 50 år siden forbudet mot homofili ble opphevet. For første gang heiste Stortinget regnbue-flagget sist helg. Det er et uttrykk for hvor vi – det norske samfunnet og det norske folket – står. Det skulle være en uke fylt med norske verdier og folkefest. Men nå sørger vi som nasjon.