Storeslem til Faldbakken

Matias Faldbakken fortsetter å høste inn, og Tyra Teodora Tronstad, Ove Lund og Anders Johansen fikk hver sin kritikerpris. Eivind Myklebust fra Klassekampen er Årets litteraturkritiker.

Vi er fem, Matias Faldbakkens siste roman, vant nylig P2-lytternes romanpris. Han er også nominert til Ungdommens kritikerpris, som deles ut neste uke.

I dag fikk han den høythengende Kritikerprisen og slo både Lars Saabye Christensen, Jon Fosse og Kjartan Fløgstad. Juryen sier: «Årets vinner har fra første bok utmerket seg som en særdeles kompromissløs og uforutsigbar forfatter som på et unikt vis evner å speile vår samtid. Hans utforskning av hvordan overskridelse henger nøye sammen med skaperkraft og identitet går igjen i hele forfatterskapet. Hans siste roman smelter dette sammen til en fortelling som gønner på fra første side, og som forvandler seg i takt med at en leser den.»

Overraskende sak-vinner

Torgrim Eggens biografi om Axel Jensen vant Brageprisen og det var ikke måte på hvilke superlativer anmelderne hadde. Derfor var han favoritt til Kritikerprisen, men en jury er en jury, akkurat som stafett er stafett.

Årets vinner er Anders Johansen med boka Komme til orde. Politisk kommunikasjon 1814–1913 (Universitetsforlaget). Juryen uttaler: «Eit nedslåande trekk ved vinnarboka, er at ein må lese over 800 sider før ei kvinne trer fram i meir enn ei bisetning. Men kvinnediskrimineringa er ikkje noko vi kan skulde forfattaren for. Prosjektet belyser nemleg kvifor historia ser slik ut gjennom analysar av retorikken til makta, og makta i retorikken: Korleis den både spegla og skapte vilkåra som avgjorde kven som fekk høve til å ytre seg,

delta i og påverke samfunnet.»

Flaggermus vant barna

Tyra Teodora Tronstad høstet en fin anmeldelse i NRK denne uken og jammen fikk hun ikke også Kritikerprisen for beste barne- og ungdomsbok. Juryen sier:

«Årets vinner, Flaggermusmusikk, var først litt usynlig der den plutselig dukket opp på tampen av fjoråret. Det er en underfull og suggererende roman med flere lag og flere historier der personene ikke nødvendigvis er de de først gir seg ut for å være. Tronstads univers, og det som utspiller seg i det, er helt og fullt skapt av forfatteren og lener seg ikke på forutsigbare størrelser eller ligner noe vi kjenner fra før. Gjennom det vekker hun leseren, åpner nye rom, gjør det mulig å utvide virkeligheten både litterært, men også i hodet og i hjertet. Underligheten er dens styrke. Flaggermusmusikk er en roman som vokser for hver lesning.»

Oversatte nobel-favoritt

László Krasznahorkai var en av bookmakernes favoritter til en av de to nobelprisene som ble delt ut i høst, men for å lese på norsk, trengs en oversetter. Ove Lund ble belønnet med Kritikerprisen for sitt arbeide med Seiobo der nede på Cappelen Damm. Juryen sier:

Ove Lund har gjennom tre tiår gitt oss en rekke gode oversettelser fra ungarsk, og ifølge forlaget har han også bodd lenger i Ungarn enn forfatteren!

Stilt overfor en så komplisert, ja, rent ut sagt svimlende tekst som Seiobo der nede, har han virkelig fått utfolde sitt mesterskap. Som leser kan man ikke unngå å undres over hvor mye tid en så krevende tekst kan ha tatt å oversette, samtidig som man gleder seg over at forlag og oversetter har tatt seg den tiden. Romanen består av sytten relativt frittstående fortellinger, den rommer enorme spenn, både i tid og geografi, og berører en lang rekke kompliserte emner som død, tid, skjønnhet, kunst, religion. En tilbakevendende tematikk er estetiske erfaringer, smerten og gleden ved både å utføre kunst og å betrakte kunst. Lunds detaljert og raffinert uttrykte fagkunnskap i alt fra japansk noh-teater, via russisk ikonkunst og italiensk renessansemaleri til våre dagers kunstscener i Venezia, Barcelona og Aten, inngir dyp respekt.»

Kritikerlaget kårer også Årets litteraturkritiker. I 2019 ble dette Eivind Myklebust i Bokmagasinet hos Klassekampen.