Stjernelag ble nullet

INNKJØPSORDNINGEN: Unni Lindell, Levi Henriksen, Rune Belsvik, Maja Lunde er blant stjerneforfatterne som ikke ble kjøpt inn av innkjøpsordningen.

Til tross for at de fleste påmeldte bøkene fra storforlagene i innkjøpsordningen for barn og unge ble kjøpt inn av Kulturrådet, foreligger det som alltid noen nullinger, altså bøker som er blitt avslått. Påfallende for fjoråret er at stjerneforfattere er blant disse.

Blant forfatterne og titlene som er «nullet» finner vi blant andre Unni Lindell: Kyssefabrikken (Aschehoug), Maja Lunde: Navnebringeren (Aschehoug), Iben Akerlie: Kjempefesten (Aschehoug), Levi Henriksen: Vinter på savannen (Vigmostad & Bjørke), Rune Belsvik: Fugleguten (Samlaget), Lars Mæhle: Djevelen vil alltid finne deg (Samlaget) og Kari Stai: Jakob og Neikob: Stormen (Samlaget).

Det er også påfallende at det hos Samlaget og Aschehoug nærmest utelukkende er de kritikerroste forfatterne som er nullet. Samlaget fikk avslått tre bøker (se over), mens forlaget fikk innkjøpt 11 og venter avgjørelse på to bøker. Aschehoug fikk innkjøpt 18 bøker, avslått 5 og venter avgjørelse på 2 bøker.

– Vi gjør ikke noe annerledes

Gyldendal fikk derimot ingen bøker avslått i 2019. 20 bøker ble kjøpt inn, mens én fremdeles venter på avgjørelse. I 2018 var det kun én bok som ble nullet, av 19 påmeldte. Det vil si at de har kun fått avslått 2,5 prosent av bøkene de har meldt på de siste to årene.

– Jeg kan ikke peke ut noe konkret som vi gjør bedre enn andre. Vi jobber nok akkurat likedan som andre norske forlag, sier Eva Thesen, sjefredaktør for barne- og ungdomslitteratur i Gyldendal.

– Det er ikke flaks. Jeg tror alle forlag og alle redaktører jobber for at bøkene skal være best mulig og for at kvaliteten skal være god nok for innkjøp, sier hun, og legger til:

– Vi er svært glade og takknemlige for at bøkene som er meldt på er kjøpt inn og treffer lesere gjennom bibliotekene, slik vi har håpet og intendert at de vil gjøre. Det er en strålende ordning.

– Hvordan vurderer dere hvilke bøker dere melder opp?

– Jeg tror at man helt fra manusets begynnelse vet om dette blir en bok som blir kjøpt inn av Kulturrådet. Vi er ganske sikre på hvilke som meldes opp, og hvilke som ikke blir det. Om vi har en bok som blir underkjent, diskuterer vi i etterkant hva årsaken kan være.

– Gi forlagene en begrunnelse

Som for de andre kategoriene i innkjøpsordningen, opplever også barnebokforlagene at de mindre forlagene får nullet flest av bøkene sine. Anitra Figenschou, hvis forlag fikk innkjøpt begge bøkene hun meldte på i 2019, mener det ikke handler om kvalitetssvikt hos de mindre forlagene:

– En naturlig forklaring kan være at mange av småforlagene er ferske og uerfarne. De har ikke erfaringsgrunnlag som storforlagene i forhold til hva som skal til for å bli kjøpt inn.

Hun mener forlagene burde ha mulighet til å få en forklaring dersom de blir avslått:

– Det er viktig å få en begrunnelse på hvorfor man ikke blir kjøpt inn. Innkjøpsordningen er kjempeviktig for mindre forlag, som står uten bestselgere og lange utgivelselister, og som derfor sliter med å overleve. Når man mangler erfaring, så trenger man kunnskap.

– Vil du ha tilbake ankeordningen?

– Kall det hva du vil. Jeg tror det ville ha styrket ordningen om man hadde fått en mulighet til å få en uttalelse. Det kunne vært en betalt ordning, hvor man kunne betale for å få en tilbakemelding for hvorfor boka ikke ble kjøpt inn. Det er en jobb å skrive disse begrunnelsene, og det er greit å be om kompensasjon.

Holder nykommerne utenfor

– Det er også sånn at hvis småforlagene ikke får noen tilbakemelding, så er det en medvirkende årsak til at man forsterker og opprettholder de som allerede har en sterk posisjon i forlagsbransjen. Med det holder man nykommere utenfor, og det er jo ikke bra for noen.

– De blir bevisst holdt utenfor?

– Jeg syns innkjøpsordningen fantastisk, og jeg applauderer den, selv om jeg også har kjent på frustrasjonen av å bli avslått. Men alle ordninger som forvalter så mye penger, og som er så viktige bransjeaktører, bør jo hele tiden være oppe til debatt og evalueres.

– Synes du det er en rettferdig ordning?

– Det kommer jo aldri til å bli objektive vurderingskriterier, på grunn av at det er vanlige mennesker som bedømmer bøkene. Jeg syns man gjør en veldig god jobb med innkjøpsordningen, men syns også at den hele tiden skal strebe etter å bli bedre.