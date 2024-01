Stinn brakke!

Ålesund er sulten på litteratur. For andre gang i historien er det litteraturfestival i byen. Åpningen i går kveld fikk folk til å gå mann av huse.

Storsalen i Parken Kulturhus har plass til 510 tilhørere, men her var det stapp fullt i god tid før Zeshan Shakar og Oliver Lovrenski gikk på scenen 19:30 i går kveld for å snakke om ungdom. utfordringer og utenforskap. Over 100 måtte dessverre snu i døra.

Samme gjentok seg da Linda Eide skulle på 20:45 med forestillingen «Fosse for dumskallar».

Sunnmørposten oppsummerer åpningskvelden lakonisk: Noe har skjedd i Ålesund, når selv hovedsalen i Parken kulturhus er for liten for et litteraturarrangement.

– Det har vi aldri opplevd før i Ålesunds historie, slår kulturhusleder Hans Pareliussen fast til avisa.

