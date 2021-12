FRAMSNAKKING: Alt dette kan sies om Elizabeth Sellevolds favoritt.

Vår Framsnakking-spalte beveger seg videre. Her utfordrer vi en rekke forlagsfolk til A) å løfte frem en bok fra eget forlag (og kun én) som ikke har fått den oppmerksomheten den fortjener, og B) å velge en bok fra et konkurrerende forlag. I dag Vigmostad & Bjørke-forlegger Elizabeth Sellevold.

Om fengselsfuglen Rorgen

– Jeg vil trekke fram en kanon på VB-listen, nemlig Korrektur av et sorgens kapittel av Eivind Riise Hauge, som kom ut i vår. Boken har fått strålende anmeldelser, og ble nylig kåret til en av årets beste bøker i Klassekampen, som beskriver den som «En springskalle av en bok». Romanen er fortellingen om fengselsfuglen Rorgen som sitter i varetekt for drap. Romanen er hans livsfortelling, hans frie fortelling til retten. Det er så sterkt, smart, røft og følsomt gjort. Talentfulle Eivind Riise Hauge har gitt ut skjønnlitterære bøker i flere sjangre, men dette er en bok jeg virkelig håper alle som leser dette merker seg!

– Forbilledlig sakprosa

Hvilken bok vil hun så løfte fram fra et annet forlag?

– Jeg vil gjerne anbefale Arbeiderpartiet og 22. juli (Aschehoug) av Hallvard Notaker. Det er forbilledlig sakprosa: grundig og opplysende fakta, nye perspektiver skrevet med innlevelse. De første 100 sidene i boken er en saklig gjennomgang av hva som skjedde i Arbeiderpartiet de første to dagene. Det er sterk lesning og jeg gråt flere ganger. Notaker skaper nærhet til begivenhetene uten å falle for fristelsen å dramatisere dem. Videre trekker Notaker opp perspektiver som satte et nytt premiss for debatten rundt 22. juli. Det var en viktig bok for norsk offentlig samtale.