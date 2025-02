Sterk start på bokåret

MÅNEDSSTATISTIKKEN: Forleggerforeningens tall for inntektene i januar er meget gode.

Bokhandlerforeningen var tidligere i januar ute med tall som viste positiv utvikling for boksalget i årets første måned. Nå kommer også Forleggerforeningen med tall som viser det samme.

Forlagsinntektene fra allmennboksalget (sakprosa, skjønnlitteratur og pocket) var hele 15,5 prosent høyere enn for samme periode i fjor. Dette utgjør så mye som nesten 15 millioner kroner i økte forlagsinntekter på en måned. Samlede forlagsinntekter summerte seg med dette til 107,7 millioner kroner.

Sakprosa – godt hjulpet av Martin Bech Holte – økte med hele 26 prosent til 44 millioner kroner, mens skjønnlitteraturen – med Aschehoug og Jo Nesbø i sulkyen – viser en framgang på 7 prosent til 33 millioner.

Også billigbøker (pocket) viser solid oppgang på 7 prosent til forlagsinntekter på 22 millioner kroner.

Vi noterer også en gledelig økning for lærebok-segmentet som stod for 36 millioner i inntekter, 17 prosent over fjoråret.

Kun skolebok-segmentet er dessverre som «vanlig» dystert. Kommunene er blakke og har kun handlet skolebøker som gir 30 millioner i forlagsinntekter (ned 11 prosent) i forhold til det i utgangspunktet svake forårets tall.

Samlede forlagsinntekter fra papirbøker utgjorde i januar 166 millioner kroner. Vi må syv år tilbake i tiden for å finne et like høyt tall.

Alle tallene fra Forleggerforeningen finner du her.