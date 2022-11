Statuett til «Haugianerne»

BRAGEPRISEN – SAKPROSA: «En politisk spenningsroman», sier juryen om Trygve Riiser Gundersens Bragepris-vinnende bok.

Kveldens andre Bragepris går til Trygve Riiser Gundersens kritikerroste bok Haugianerne (Cappelen Damm).

– Takk! Dette skulle jeg visst da jeg satt i fjor sommer og boka bare ble rarere og rarere og lengre og lengre, sier Gundersen.

Han dediserer prisen til sin mor, som fikk kreftdiagnose for 1,5 år siden.

– Hun ville leve til boka var ferdig. Det klarte hun. Leste hele boka i vinter, og vi leste anmeldelsene for henne på dødsleiet. Men hun fikk ikke med seg Brageprisen, sa en rørt prisvinner.

Innovativ norgeshistorie

Juryen sier i sin begrunnelse: «Riiser Gundersens fortelling om haugianerne imponerer som detaljrik idé- og kulturhistorisk framstilling av forholdet mellom det politiske systemet og opposisjonelle røster i Danmark-Norge rundt 1800. Mer enn en biografi om indremisjonens prydfigur, er boka en innovativ norgeshistorie som gir en grundig analyse av hvordan og hvorfor den lekmannskristne opprørsbevegelsen vokste frem.»

Medrivende fortellerstil

Videre fremfører juryen: «Forfatteren åpner med å reflektere over Hans Nielsen Hauges forvandlinger fra omvandrende predikant til statsfiende nummer én og til nasjonsbygger med tilnærmet helgenstatus. Riiser Gundersen plasserer Hauge i sin samtid og skriver frem det dansk-norske samfunnets politiske og religiøse konfliktlinjer i brytningstiden mellom enevelde og folkeliggjøring. Riiser Gundersen kombinerer nærlesning av et omfattende kildemateriale med en medrivende fortellerstil.

Samtidig som mursteinformatet, noteapparatet, litteraturlisten, tidslinjen og personregisteret med rette signaliserer en solid fagbok, gjør forfatterens språklige formidlingsevne at historien om haugianerne leses som en politisk spenningsroman. Brytningstiden, de opprørske kreftene og folkeliggjøringen av samfunnet levendegjøres som et storslått epos på et filmlerret. Slik evner han å tilgjengeliggjøre og aktualisere denne viktige perioden i norsk historie for et bredt publikum.»

Skarpt finaleheat

Riiser Gundersen sikret seg statuetten i et veldig skarpt sakprosa-finalefelt. De øvrige nominerte var Aage Storm Borchgrevink: Krigsherren i Kreml (Kagge), Alfred Fidjestøl: Innerst i hjertet har jeg min forstand: biografien om Georg Johannesen (Samlaget) og Åsne Seierstad: Afghanerne (Stenersens).