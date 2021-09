Starter heldigitalt forlag

Forlaget Publizm vil ikke gi ut papirbøker – kun digital litteratur. Og forlagseventyret sparkes i gang med en novellekonkurranse.

– Ti år som forfatter har gitt meg troen på at man kan gjøre nye ting i forholdet mellom dem som skaper, foredler og nyter tekst. Alle skribenter fortjener en konstruktiv tilbakemelding på sine verk, uansett hvordan det går, sier Sidsel Dalen.

Hun er daglig leder i et nytt forlag, Publizm, som ble lansert i går. Og de har som mål å unngå at bøker kun blir fyll på et lager:

– Forfatterne som publiseres skal ikke oppleve at bøkene deres gjemmes bort for å samle støv, langt mindre brennes og makuleres. En god historie har mer enn nyhetsverdi, Publizm skal sikre den lang levetid, forteller Dalen.

Håper å finne gull

Dalen har vært i bokbransjen i en årrekke, både som forfatter, bokbader og styremedlem i Forfatterforbundet. Nå blir hun også forlegger, og forlagseventyret Publizm ble lansert 1. september med en novellekonkurranse.

– Vi fokuserer på skjønnlitteratur i starten, med fokus på korte historier. Det aller første vi gjør er å arrangere en novellekonkurranse. Der håper vi å finne mye gull, forteller Dalen.

Vinneren av konkurransen vil motta 25 000 kroner, så vel som muligheten til å bli utgitt på det nye forlaget. Frem til 17. november kan vordende forfattere sende inn sine bidrag, før en vinner kåres 10. januar.

– Når vi nå starter opp forlaget med jakten på nye og gamle stemmer, har selveste Hans Herbjørnsrud og Axel Hellstenius sagt ja til å sitte i juryen. Herbjørnsrud er blant annet nominert hele to ganger til Nordisk råds litteraturpris, mens Hellstenius er mest kjent som manusforfatter til Elling-filmene, hvor en av dem ble nominert til Oscar, forteller Dalen.

Opptatt av den gode historien

– Det mest interessante med mennesker er forskjellen på dem. Vi vil ha alle typer forfattere, som tør å stole på sin egen stemme. Vi er opptatt av den gode historien, og den er ikke begrenset til én sjanger, sier Dalen, om hvilke typer bøker Publizm ønsker å utgi.

Ved siden av Dalen, består forlaget av styreleder Bjørn Bjørnsen og IT-sjef Øystein Lunde. Forlaget har ingen planlagte utgivelser, men forteller at de har mye spennende på gang. Hvorvidt de kommer til å melde seg inn i Forleggerforeningen og følge fastprisavtalen er heller ikke avklart.

– Vi starter med en novellekonkurranse for å tiltrekke talenter og bygge katalog. Når vi skal lanserer verkene vil vi kunne si mer om hvordan vi skal selge dem, sier Dalen.

– En ny måte å gjøre det på

– Dette er enormt spennende og litt skummelt, sier Dalen, som i oppstartsfasen finansierer forlaget ved en blanding av egen- og lånekapital.

– Det er mange forlag der ute – trenger man ett til?

– Så vidt jeg vet finnes det ingen andre heldigitale forlag, så dette er en helt ny måte å publisere litteratur på.

Dalen forteller at det er for tidlig å si noe om hvor mange årlige utgivelser Publizm vil stå for – men forteller at de satser på et «betydelig antall». Bøkene vil bli utgitt på forlagets egen plattform, men Dalen forteller at de også ønsker å skaffe seg gode samarbeidspartnere for videreformidling av bøkene deres:

– Vi er ambisiøse. Vi vil samarbeide med alle som vil samarbeide med oss, sier Dalen.