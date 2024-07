Sommerens utfordring: Bestige Galdhøpiggen

DAGENS SOMMERGJEST: Det er ingen liten fjelltur som står på planen for Hedda Kongtorp denne sommerferien.

Hedda Kongtorp, markedssjef i ARK bokhandel, håper på en sommer med tid til å gjøre ingenting. Og jo, tid til å bestige Norges høyeste fjell.

– Hvor tilbringer du ferien?

– I år blir det Norgesferie hvor Galdhøpiggen skal bestiges. Hvert år har jeg også et mål om å besøke alle øyene i Oslofjorden, men har fremdeles til gode å klare det. Kanskje 2024 blir året!

– Hva må en god sommerferie inneholde?

– Tid til å gjøre ingenting, bading og sene kvelder med venner

– Hvilken bok er den beste du har lest så langt i år? Og hvilken ligger øverst i bokbunken i ferien?

– Det må bli en av de første bøkene jeg leste i år som var In memoriam av Alice Winn. Så brutal, men også så vakker. Jeg gråt og lo om hverandre.

– Jeg prioriterer stort sett å lese norske bøker, men elsker også det enorme utvalget av engelske bøker. Så når sommeren kommer og det ikke er så mange norske utgivelser pleier jeg å meske meg med de engelske bøkene jeg har hatt lyst til å lese det siste året. Så langt er det en ganske høy stabel med mye forskjellig, men øverst ligger nok The Gentleman from Peru av André Aciman og The Summer Pact av Emily Giffin. Det er to bøker som oser av sommer!

– Automatisk fraværsmelding eller litt mailsjekking fra stranden?

– Automatisk fraværsmelding. Det er viktig å få koblet ordentlig av og stort sett er det jo noen andre på kontoret som kan svare når jeg ikke er der.

– Hva står på bordet hvis du får velge ditt perfekte sommermåltid?

– Dette er litt flaut, men min favorittgrillmat er flintstek av alle ting. Gjerne med en god vannmelonsalat og ovnsbakte poteter til. Hvis ikke er alltid melon og parmaskinke en slager når det er så varmt at man egentlig ikke er sulten.

– Hvem ville du invitert til bords, hvis du ikke kunne velge familie eller kjæreste?

– Prinsesse Diana, Hermine Grang, Jon Almaas og Barack Obama. Her snakker vi godt og blandet.

– Ditt beste ferieminne?

– Det må nok bli utallige late sommerdager på brygga til en venninne som bodde på Setskog da vi gikk på videregående. Masse gode venner, sommerferie som varer i 8 uker, passe temperert ferskvann og ikke et annet menneske så langt øyet kan se. Hvem trenger vel Sørenga når man har privat brygge på Setten?

– Hvem i Bok-Norge vil du helst gi en blomsterbukett?

– Alle flotte bokhandlere som er med på å inspirere til leseglede hver dag

– Hvis du fikk være kulturminister for en høst – hva er det første du ville gjort?

– Lage en leselyststrategi for voksne. Det er selvfølgelig viktig at barn blir lest for og opplever leseglede, men vi må ikke glemme de voksene. Jeg husker selv hvor lei jeg var av lesing etter 5 år med studier hvor man leser ekstremt mye pensum hver eneste dag. Da er det lett å velge tv’en foran boka når man kommer hjem. Så vi trenger absolutt en plan for hvordan voksne skal fortsette å være lesere også etter man er ferdig med skole/studier. Lesende voksne er tross alt gode forbilder for barna.

– Hvis du kunne satt én bok på pensum i norske skoler; Hvilken og hvorfor?

– Maskiner som tenker av Inga Strümke. Det snakkes omtrent ikke om noe annet enn KI om dagen og dagens unge vil jo ikke kjenne en verden uten KI. Denne boka er en fin innføring i hva maskinlæring og KI er samt at den tar opp viktige etiske dilemmaer som KI bringer med seg.

– Hvilken overskrift håper du å se på Bok365 til høsten?

– «Norsk bok tar TikTok med storm!» Det hadde vært kult

– Hvilket spørsmål burde vi ha stilt deg? (Og hva ville du ha svart?)

– Hvilken bok gleder du deg mest til i høst? Intermezzo av Sally Rooney. Håper den leverer opp til forventningene.

