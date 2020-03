Solum Bokvennen åpner arkivet

Legger ut gratis leseutdrag og noveller på nettsidene så lenge Norge sitter koronafaste.

– Den nasjonale dugnaden gjør at veldig mange plutselig sitter med nye utfordringer og tid som kanskje kan brukes til å gjøre aktiviteter man ellers må nedprioritere i hverdagen. Noen, meg selv inkludert, fyller noe av denne tiden med å lese bøker, og kanskje er disse ukene tiden man har ventet på til å endelig få lest den klassikeren man alltid har tenkt at man skulle få lest?, skriver salg- og markedssjef i SolumBokvennen, Ann Helen Brendehaug.

Solum Bokvennen sitter på et stort arkiv med over 2500 backlisttitler. Her fins det et imponerende utvalg av verdensklassikere, moderne klassikere og kritikerroste norske romaner og novellesamlinger.

Solum Forlag var blant annet den første norske utgiveren av forfatternavn som Margaret Atwood, Svetlana Aleksijevitsj og Wislawa Szymborska?

Nå åpner de arkivene for hjemmeværende nordmenn.

Legger ut gratis noveller

– Vi ønsker å bidra med å oppmuntre og inspirere bokelskere og håper disse tekstene kan være en åpen dør inn i en verden av unik og kritikerrost litteratur og store leseopplevelser!, skriver Brendehaug.

Forlaget skriver i pressemeldingen at de ønsker å bidra til å gi folk en pause fra et voldsomt medietrykk, bekymringer for familie og venner, sykdom, økonomi og jobbsituasjon. Litteraturen er en fantastisk verden å glemme seg bort i, hvor vi kan senke skuldrene og la tankene komme over på noe annet.

Forlaget kommer i tiden fremover daglig legge ut gratis leseutdrag og noveller fra en rekke verdenskjente klassikere og moderne perler, både internasjonale og norske, på våre nettsider www.solumbokvennen.no.

Her vil forlaget presentere både ukjente, berømte og definerende forfattere og ukentlig legge ut en litterær quiz man kan bryne kunnskapen sin på. Vi vil dele våre beste anbefalinger og lage lister med tips til sjanger- og temalesning.