Sammen om krisefond

Det blir program, men smittefritt digitalt og i samarbeid med Litteraturhuset og Forfattersentrum.

Norge er inne i en akutt krisesituasjon. Det mest prekære er selvsagt folkehelsen og alle som risikerer å bli syke. På toppen får forfattere, diktere og andre kulturelle og kunstneriske utøvere over hele landet store økonomiske vanskeligheter fordi forfatterbesøk og arrangementer som har vært planlagt i lang tid blir avlyst og inntekten deres dermed bortfaller. Mange har enkeltpersonforetak og så lave inntekter at de ikke har krav på dagpenger.

Litteraturhuset i Oslo vil i denne situasjonen bidra med å lage kunnskapsrikt, litterært, kulturelt innhold til hele familien landet over, helt gratis. Et nasjonalt, digitalt litteraturhus til et folk som er isolert i hver sine hjem på grunn av koronavirus-epidemien. Litteraturhuset har nå startet med opplesninger og forfattersamtaler som de deler via Litteraturhusets Facebook-side. Opptaket tas via forfatterens eller fortellerens egen laptop slik at myndighetenes råd med tanke på å unngå smittespredning overholdes.

Solidaritetsfond

Innholdet Litteraturhuset legger ut er gratis og åpent for alle

som er rammet særlig hardt økonomisk, uavhengig av om de er på Litteraturhus-programmet eller ei. Midlene vil forvaltes og deles ut etter behov av Norsk Forfattersentrum.

«Norsk Forfattersentrum bidrar med 30 000 kroner som ellers ville blitt brukt på gjennomføringen av årsmøtet vårt», skriver Ingvild Herzog i epost til medlemmene.