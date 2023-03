Søker topptrent kvinne til hovedrolle

Søker vaskebrett til sjakkbrett: Når Johan Høsts debutroman «En nasjon i sjakk» skal bli film, går regissøren uvanlig til verks i sin søken etter en kvinnelig hovedrolleinnehaver.

Filmen som går i innspilling til høsten får tittelen «DELTA: En nasjon i sjakk» – og produksjonsselskapet Stig og Stein Studio er nå i gang med castingen. En av filmens produsenter, Tale Bryn Teigene, sier følgende om «jakten»:

– Rollen vi nå skal finne er filmens kvinnelige hovedrolle, Björk, som er det første kvinnelige medlemmet i Beredskapstroppen. Beredskapstroppen er en eliteenhet og politiets nasjonale innsatsenhet mot terror og alvorlig kriminalitet. Derfor kreves det en enorm fysikk for å få plass i troppen.

– Vi skal skape en troverdig karakter, og derfor trenger vi en topptrent, fremoverlent og uredd kvinne til rollen som Björk. Da må vi kanskje lete i noen andre miljøer enn vi vanligvis gjør.

Krever ingen skuespillererfaring

Datoen interesserte må merke seg er 11. mars: Da inviterer produksjonsselskapet til en åpen casting for kvinner mellom 21–36 år, som kan se seg selv i rollen som Björk. Rammen rundt blir Norges idrettshøgskole på Sognsvann i Oslo, melder produksjonsselskapet.

«Det kreves ingen skuespillererfaring, men produksjonen ønsker seg fysisk sterke og godt trente kvinner, gjerne med bakgrunn fra politiet eller forsvaret – eller fra styrkeidretter som crossfit, vektløfting, kampsport, bryting og lignende», heter det i pressemeldingen.

Samarbeider med Beredskapstroppen

Det er Jens Lien som nå skal smi krimboken om til film–og det siktes mot en premiere på kinolerretet i 2024.

– For å finne Norges første kvinnelige medlem av Beredskapstroppen, må vi lete opp talenter med en rå fysikk. Vi har et håp om at helt andre miljøer enn vi er vant til å lete i kan by på noen gode kandidater, men vi har selvfølgelig også gående en tradisjonell castingprosess med etablerte skuespillere. Vi vet at skuespillere kan trene opp fysikken til slike roller, men motsatt har vi trua på at kandidater med de rette fysiske forutsetningene også kan jobbe med skuespillerevnene sine, sier Lien.

Beredskapstroppen er samarbeidspartner på både boka og filmen, og håpet er at En nasjon i sjakk skal motivere kvinnelige tjenestepersoner til å søke seg inn i troppen.

På den åpne auditionen 11. mars skal deltakerne få prøve seg på reelle tester fra Beredskapstroppens opptaksprøve, i tillegg til å bli prøvefilmet.