Smakebit fra Maja Lunde-film

- Filmen har faktisk blitt viktigere nå enn det den var da jeg begynt å jobbe med den, sier Maja Lunde. Se trailer på "Flukten over grensen" her.

– Dette har vært et hjertebarn for meg hele veien og endelig har det blitt film. Jeg håper og tror dette er en film mange vil få glede av, både barn og voksne, sier Maja Lunde.

Hun har skrevet manus til familiefilmen «Flukten over grensen», som er basert på hennes bok fra 2012, Over grensen (Gydendal). Filmen, og boken, følger fire barn som er på vei over grensa til Sverige under andre verdenskrig.

– Det som er så sterkt med akkurat dette er at da jeg startet arbeidet var det 2. verdenskrig som var tema men dessverre har det blitt mer og mer aktuelt etter hvert i prosessen at dette er her nå. I hvert eneste klasserom sitter det elever som har vært på flukt. Vi må huske at dette er en del av vår nære norske historie. Filmen har faktisk blitt viktigere nå enn det den var da jeg begynt å jobbe med den, sier Maja Lunde.

Nå er traileren til filmen, som har premiere 14. februar, klar. Se den her:

– Treffer barn og voksne

– Vi er stolte over å endelig kunne vise en smakebit fra «Flukten over grensen». Dette er en film vi håper kommer til å bli sett av hele familien når den kommer på kino. Det er en spennende og rørende film som vi merker at treffer både barn og voksne» sier produsent Cornelia Boysen.

I rollene finner vi blant andre: Anna Sofie Skarholt, Bo Lindquist-Ellingsen, Samson Steine, Bianca Ghilardi-Hellsten, Henrik Siger Woldene, Morten Svartveit, Kari Simonsen og Thea Borring Lande.

Filmen starter vi desember 1942, hvor fire barn er på flukt. Sarah og Daniel er jøder og skal sendes ut av landet. De har gjemt seg i kjelleren til Otto og Gerdas familie, men nå er de oppdaget og foreldrene arrestert. Otto og Gerda bestemmer seg for å hjelpe sine nye venner. Gjennom snøtunge skoger flykter de fire barna fra tyske soldater. Målet er å komme seg til Sverige. Det blir en flukt på liv og død. Heldigvis møter de gode hjelpere underveis. Men hvem kan de egentlig stole på?