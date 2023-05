Slutt på ubegrenset strømme-lytting

BookBeat fjerner “unlimited”-tilbudet og senker prisene fra i dag.

Etter å ha fjernet tilbudet om ubegrenset lytting i de største markedene i slutten av fjoråret, endrer BookBeat også tilbudet i Norge. Den nye modellen vil ifølge BookBeat legge til rette for en mer bærekraftig vekst og tilby større transparens for forlagene og rettighetshaverne.

Fra 2. mai senker BookBeat prisen på sitt billigste abonnement fra 99 kroner til 79 kroner, noe som gjør lydboktjenesten til den rimeligste på det norske markedet. Endringen skjer samtidig som strømmetjenesten fjerner muligheten for ubegrenset lytting. Det er et interessant grep fra det Bonnier-eide selskapet, som i Norge skal forsøke å utfordre to godt etablerte aktører: Storytel og Fabel.

Kostbare storkonsumenter

BookBeat-topp Niclas Sandin legger ikke skjul på at det er storlytterne deres som får kalkulatoren til å gå varm:

– Det har blitt snakket mye om utfordringene i strømmemarkedet det siste året. Den største langsiktige utfordringen for en bærekraftig strømmeøkonomi er de ekstreme lytterne. Kun fem prosent av lytterne våre lytter mer enn 100 timer i måneden, samtidig som de står for 25 prosent av kostnadene, sier Niclas Sandin, CEO i BookBeat.

Den nye modellen trer i kraft fra og med i dag. Da vil BookBeat-kundene få mulighet til å lytte til 20, 50 eller 100 timer og vil koste 79, 129 og 179 kroner i måneden. Hvis de lytter over timeantallet vil de få mulighet til å kjøpe flere timer for å kunne fortsette lyttingen den måneden.

– En dynamisk modell

BookBeat-CEO Sandin mener slike grep er nødvendige for at strømmemodellen skal være levedyktig:

– For at forretningsmodellen skal fungere langsiktig må enten prisen strømmetjenestene betaler forlagene gå ned, eller prisen brukerne betaler gå opp. Vi har utviklet vår egen løsning til denne utfordringen gjennom å fjerne stresset de ekstreme lytterne legger på modellen, samtidig som vi da kan gi et bedre tilbud til de som lytter litt mindre. Kort fortalt er det en dynamisk modell hvor du betaler basert på hvor mye du lytter, noe vi ser er attraktivt for brukerne våre samtidig som det gjør det mulig å ha en mer bærekraftig økonomi, sier Niclas Sandin.