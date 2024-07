Skriver mest om sommeren

DAGENS SOMMERGJEST: Sjefredaktør for sakprosa i Story House Egmont, Tiger Garté.

Forfatter og forlagsmann, Tiger Garté (f. 1982) har mange år bak seg i bransjen. Han var forlagsredaktør i Juritzen Forlag i 5 år frem til 2014, dernest drev han i tre år Aschehougs imprint Tigerforlaget. I august 2017 ble han forlegger i krimforlaget Goliat Forlag hvor han var inntil han ble hentet til Egmont i 2021.

Som forfatter debuterte han i 2007 med romanen Burnout, oppvekstskildring fra bygda Surnadal i Møre og Romsdal. I 2012 fortsatte han i det selvbiografiske sporet med romanen Fuglehotellet. Handlingen i boken, som ble nominert til Bokhandlerprisen, finner sted på Sunndalsøra og omhandler forfatterens bestefar, som tok sitt eget liv.

Dette dreper oss var forfatterens sjette utgivelse og utkom i mars 2021. Boken omhandler koronapandemien og en prepper-far som tar med seg sønnen ut i Nordmarka for å leve som selvbergere. Boka ble nominert til Brageprisen i klassen for Beste barne- og ungdomsbok.

– Hvor tilbringer du ferien, Tiger?

– Det blir et par uker i Mil Palmeras, som er familiens lille feriehus på sørkysten av Spania. Her samles besteforeldre, barn og barnebarn i et intenst ferieopphold med ufornuftige leggetider og overdrevent godteri-inntak. Så blir det en liten uke i fjellet i tillegg. Der får været og fiskebittet bestemme. Trollheimen, Femundsmarka eller Nordmarka.

– Hva må en god sommerferie inneholde?

– Lykkelige og glade barn er det viktigste. En frisk familie og gode bøker på en delt andreplass. Sted er ikke så viktig, min erfaring er at gode minner skapes der gode mennesker er.

– Hvilken bok er den beste du har lest så langt i år? Og hvilken ligger øverst i bokbunken i ferien?

Jeg var litt sent ute med denne, men Fyrstene av Finntjern satte jeg umåtelig stor pris på. Hver setning kjentes utmeislet i denne underholdende mursteinen av en litterær historiefortelling. Ellers likte jeg også veldig godt Älven i mig – på svensk, og leser nå Anomalien av Hervé Le Tellier.

– Automatisk fraværsmelding eller litt mailsjekking fra stranden?

– Jeg bruker så godt som aldri fraværsmelding. Liker best å bare være oppdatert. Og så er jobben hobby og vice versa. Jeg har noen få ganger tenkt tanken om å jobbe med noe annet enn litteratur og formidling av bøker, men har slått det like fort fra meg hver gang. Men jeg husker også den gangen jeg satt på stranda i Spania og kladdet en baksidetekst på overtid og prøvde febrilsk å finne en internettkafé for å få det over i digital form. Da fikk jeg beskjed av reisefølget mitt om å se i kalenderen om det sto jobb eller ferie.

­­− Skriver du selv på sommeren?

­­− Så absolutt! Sommeren er den tida jeg får skrevet mest, lyse netter fordrer lange skriveøkter og skolefri gir litt slack med barna på morgenene hvis arbeidsnatta har blitt for lang. Jeg har tre prosjekter som jeg jobber med, både for barn og voksne. Skriver jeg ikke så imploderer jeg sakte med tiden føles det ut som.

– Hva står på bordet hvis du får velge ditt perfekte sommermåltid?

– Alt av sjømat! På et fritt luksusbord: krabbe, kreps, hummer, kamskjell og østers! Med god hvitvin til.

Men aller helst: selvfisket ørret i fjellet, nystekt og halvrøkt over kveldsbålet. Ingen restaurant i verden slår sistnevnte.

– Hvem ville du invitert til bords, hvis du ikke kunne velge familie eller kjæreste?

– Elon Musk og Erling Braut Haaland. Jeg ville diskutert den teknologiske framtida og reiser til Mars med førstnevnte, og å skrive bok sammen med sistnevnte!

– Ditt beste ferieminne?

– Bilferier som barn til Sverige og Danmark sammen med vennefamilier og deres barn. Vi leide hytter i skogen og ved stranda, og jeg husker vakre jenter, klespoker, lakrislisser og badeland. Solbrente skuldre og drager i Danmarks-vind. Samt pitstop på rasteplasser langs veien, med kjølebag og kalde rundstykker med hvitost, og lunken eplejuice i plastglass, mens fatter sjekka kartet på bilpanseret og hans barndomskompis Åge mekket på bilen sin som stadig brøt sammen underveis på turene. Det er som om det skjedde i går. Kanskje bortsett fra klespokeren.

– Hvem i Bok-Norge vil du helst gi en blomsterbukett?

– BOK365! Jeg logger meg alltid inn der, hver dag, før jeg sjekker nettavisene. Det gir meg som regel en god start på dagen, bortsett fra nyhetene om at barn og ungdom stadig leser stadig mindre. Det ønsker jeg å jobbe for å motvirke! Og så ville jeg gitt en blomster til Tin Spanja i Norli Universitetsgata også, slike som han tenker jeg er den beste medisinen for å øke leselyst og bokinteresse både blant den yngre og den eldre generasjonen.

– Hvis du fikk være kulturminister for en høst – hva er det første du ville gjort?

– Innført begrensning på bruk av iPad i skolen. Fått inn flere bøker igjen. Ja, det er nok et kjedelig svar, men vi husker mer av det vi leser på papir, det er jo vitenskapelig bevist. Og hjernen får jobbe mer. Jeg ser jo at det jobbes med denne saken. Jeg elsker for eksempel Sommerles-kampanjen! Min sønn på 8 år har sikkert lest 20 ekstra bøker bare denne sommeren på grunn av den. Og så ville jeg invitert forfattere og forlag til en helg med diskusjon rundt litteraturens framtid i Norge. Jeg har sittet på begge sider av bordet i mange år nå, og det slår meg hvor forskjellig forfattere og forleggere tenker om utfordringer, økonomi og digitale plattformer for årene framover. Når det ender med trusler om rettssaker, tenker jeg at bransjesynet har blitt unødvendig ulikt i foreningshjemmene.

– Hvis du kunne satt én bok på pensum i norske skoler; Hvilken og hvorfor?

– «Slik vinner du verden!» av Elon Musk (hypotetisk utgivelse), om gründerskap, drømmer og framtidstro! Alle kan jo få til stort sett hva som helst, men barn av i dag får etter min mening en kjip start på ungdommen på grunn av dårlig selvtro bl.a. av sosiale medier og delvis utdatert undervisning på skolen. Ellers skulle jeg ønske jeg den norske stat kunne sendt flere forfattere rundt på skolene, og også fristet noen av de mer etablerte. Hvis landslagssjef Ståle Solbakken kan få en grunnlønn på 6 millioner kroner samt en bonus på 5 millioner ved kvalifisering til mesterskap, tenker jeg at det finnes kulturpenger å fordele til mer litteraturformidling også.

– Hvilken overskrift håper du å se på Bok365 til høsten?

«USAs president Kamala Harris har meklet fram fredsavtale mellom Ukraina og Russland, ny rapport viser at barn og unges lesevaner er på full fart oppover igjen etter regjeringens nye leselyst-tiltak i skolen, og Forfatterforeningene trekker søksmålet mot Forleggerforeningen etter at ny og forbedret Normalkontrakt ligger på skrivebordet».

– Hvilket spørsmål burde jeg ha stilt deg?

− Hva tenker du om at Jan Thomas har kåret deg til forlagsbransjens mest velkledde mann i år også?

− Og svaret på det er?

− Det hadde jeg aldri forventet! Takk og god sommer!