Pax fyller 60-år i høst

DAGENS SOMMERGJEST: Forlagssjef i Pax Forlag, Marianne Bjørndal.

Marianne Bjørndal startet i Pax i 1993, da med et oppdrag som ble til en fast stilling som redaktør. Hun sluttet rundt 2011, og utdannet seg til lektor. Hun skulle deretter returnere til Pax, og slutte der, enda en gang – før hun kom tilbake for tredje gang i 2021, denne gang som forlagssjef.

– Hvor tilbringer du ferien, Marianne?

– Til sjøs! Selv om jeg har vært en del ute i båt, og bor i båt deler av året, så har jeg aldri lært å seile. Denne sommeren skal jeg tilegne meg noen basiskunnskaper, og det gleder jeg meg til.

– Hva må en god sommerferie inneholde?

– Ro i sjela, hvile og opplevelser sammen med folk jeg er glad i.

– Hvilken bok er den beste du har lest så langt i år? Og hvilken ligger øverst i bokbunken i ferien?

– Min favoritt så langt i år er romanen Skumring 1941 av finsk-svenske Kjell Westö. Jeg liker drivet, menneske- og samfunnsskildringene – også at det er en antikrigsroman som viser hvordan krigen påvirker mennesker, relasjoner og sannheten. Og jammen skal den ikke bli tv-serie! I ferien skal jeg aller først lese ut Krig er forakt for liv av Linn Stalsberg.

– Automatisk fraværsmelding eller litt mailsjekking fra stranden?

– Fraværsmelding, men sniklesing av epost.

– Hva står på bordet hvis du får velge ditt perfekte sommermåltid?

– Noe godt å drikke, gjerne med god mat til.

– Hvem ville du invitert om bord, hvis du ikke kunne velge familie eller kjæreste?

– De vennene jeg for sjelden ser, men som jeg elsker å tilbringe tid med. Ellers inviterte jeg Joyce Carol Oates på båttur i fjor, hun elsker båter, men det ble dessverre for travelt for henne.

– Ditt beste ferieminne?

– Det er de øyeblikkene hvor alt stemmer. De inntreffer overalt.

– Hvem i Bok-Norge vil du helst gi en blomsterbukett?

– I år er det redaktør i Pax, Elisabeth Bjelland, som skal få en flott bukett. Hun har jobbet i Pax i en halv evighet og hatt ansvar for enorme mengder med vesentlig sakprosa. Samt et par rare bøker! Denne sommeren fyller hun rundt år. Det gjør for øvrig Pax også. Forlaget fyller 60 i høst. Tenke seg til!

– Hvis du fikk være minister for en høst – hva er det første du ville gjort?

– Direktør i Forleggerforeningen, Trine Skei Grande, uttrykte nylig sin bekymring til VG for at de 300 ekstra millionene til lærebøker på papir vil erstatte kommunenes egne innkjøp. Om jeg var Kunnskapsminister, ville jeg vært opptatt av at disse pengene ble brukt som tenkt. Heldigitale skoler er feil vei å gå.

– Hvis du kunne satt én bok på pensum i norske skoler; hvilken og hvorfor?

Jeg snor meg unna spørsmålet! Tid til lesing, høytlesing og stillelesing, skolebøker og andre bøker. Bøker må være mer tilgjengelige for elevene slik at de kan fråtse. Skolebiblioteket er viktig. Skolebøkene kan ikke bare være digitale. De trenger papirbøkene. Jeg har selv vært lærer, og mange elever skjønner ikke helt hvordan en bok er «bygd opp».

– Hvilken overskrift håper du å se på Bok365 til høsten?

– Ungdom leser som aldri før!

– Hvem er du avbildet sammen med?

– Bildet er fra i fjor sommer da Joyce Carol Oates var på besøk i Oslo. En stor begivenhet.