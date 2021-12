Skriver grøsser etter «Hør her’a»-suksessen

Gulraiz Sharif har gitt seg i kast med å skrive neste bok ut etter den store suksessen med debutboken «Hør her'a», og prøver seg som forfatter på heltid.

Hør her’a innbragte ham Kulturdepartementets debutantpris for barne- og ungdomslitteratur og nominasjoner til Uprisen, Bokhandlerprisen, Bokbloggerprisen og Brageprisen.

– Jeg skriver på en barneroman nå. Det er en grøsser – for det elsket jeg da jeg var yngre! Jeg går litt tilbake til min egen barndom, da jeg ikke turte å gå på do etter å ha lest grøsserbøker. Jeg måtte spørre min rampete storebror om han ville bli med meg, for jeg turte ikke gå alene. Men han skremte meg underveis, så jeg vekket moren og faren min, forteller Gulraiz Sharif med et smil:

– Jeg har lyst til å skremme småkids, ler han og sier han er i nær kontakt med den barnlige siden av seg – og det ikke bare som lærer i barneskolen og småbarnsfar:

– Jeg er litt barnslig selv også! Men dette er noe ungene mine kan lese etter hvert. Vi mennesker digger jo å bli skremt, så jeg kjører på med litt spooky stemning. Jeg har lyst til å skrive en grøsserserie på kanskje syv-åtte bøker. Kidsa i dag er redde for killer clowns og Halloween i dag, i min barndom var det Vår Frelsers gravlund som var skummel å sykle rundt på, mimrer han.

Heltidsforfatter – i 6 uker

Nå har Gulraiz Sharif faktisk tatt seg permisjon fra lærerjobben, røpet han nylig.

– Jeg fikk et stipend og det bruker jeg til å ta permisjon fra jobben i seks uker. Så nå lever jeg forfatterlivet på dagtid; drikker masse kaffe og skriver. Barna er i barnehagen, så jeg har tid for meg selv, sier Gulraiz Sharif.

– Den forrige boken skrev jeg etter å ha hentet i aktivitetsskole og barnehage. Jeg skrev den på mobilen og satt og snakket inn dialogene på opptaksappen. Nå er jeg mindre stresset.

Han har et annet mål også for det videre forfatterskapet: Å fortsette å bidra til at også gutter skal lese mer.

– Gutta leser, men det er nesten alltid bare jentene som begynner å ta opp bøkene og begynner å lese. Jeg fortsetter å skrive og håper å nå ut til gutta. Som lærer pusher vi på lesing, det hjelper både på fokus og bedre språk og vokabular, påpeker Gulraiz Sharif.

Med på manusarbeid

Men det er ikke bare den kommende barneromanen som opptar Gulraiz Sharif nå. Han er også aktivt med når «Hør her’a» skal bli kinofilm.

– Tolv produsenter var interessert, så det var kjempemoro. Alle sendte et produksjonsnotat med ideene sine, et slags veikart. Motlys hadde det mest fantastiske slike notatet, med sine visjoner, intensjoner og planer. De har lyst til å lage en koselig familiefilm på kino og var så motiverte og brant for å lage denne filmen. Det var viktig. For skal Mahmoud først på skjermen, så må han sparke skikkelig fra seg. Han snakket så bra for seg i boken at jeg vil at det skal overføres til skjerm.

Nå gleder han seg til å se hvem regissør Kaveh Tehrani og Motlys-laget finner til å spille hovedrollen som den munnrappe, men også tenksomme, tenåringsgutten leserne møtte i boken. Og som Gulraiz Sharif baserte på seg selv og måten han var på, selv om det rundt er fiktivt.

– Det er meg i ungdomsversjon! ler Gulraiz Sharif, som nå er involvert i å lese manuset som Erlend Loe og Nora Landsrød skriver, og gir dem tilbakemeldinger blant annet om humoren fungerer.

– Det er en østkantfilm og jeg sier fra om det blir vestkanthumor. Østkanten har sin egen humor, fastslår Sharif – som vokste opp i indre Oslo øst og i dag bor på Nedre Høybråten.