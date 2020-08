Skram-prisen til Brit Bildøen

Som Amalie Skram, inviterer Brit Bildøen leseren til å se det vi har omkring oss, det vi gjerne har lett for å overse, mener juryen.

Prisen vil bli utdelt på den årlige markeringen av Amalie Skrams fødselsdag, altså 22. august på Litteraturhuset i Bergen.

Amalie Skram-prisen tildeles en norsk, kvinnelig, skjønnlitterær forfatter som skriver i Amalie Skrams ånd. I tillegg til diplom illustrert av kunstneren Ingri Egeberg, består prisen av et reisestipend fra SpareBank 1, SR-Bank i Bergen.

Ble fuglekikker

Brit Bildøen la i fjor vår bort romanskriviningen og kommer i høst med sakprosa på Kagge. Hun er blitt en fuglekikker og skriver om sin vei inn i hobbyen – eller er det besettelsen?

Brit Bildøen debuterte i 1991 med diktsamlingen Bilde av menn. Den første romanen, Eit anna eple, kom i 1992, gjennombruddet, Tvillingfeber, kom i 1998. Til sammen har hun skrevet ni romaner, blant annet Alt som er, fra 2004, Mitt milde vesen, fra 2006, Adam Hiorths veg, fra 2011, Sju dagar i august fra 2014 og Tre vegar til havet, fra 2018.

Dette sier juryen

«Brit Bildøen skildrer mennesker som strever med å finne mening, som går inn og ut av forhold, som forsvinner og som kommer tilbake igjen. De etterlater spor de ikke selv vet om. De påvirker andre på måter de ikke ser, de vekker følelser hos andre uten å være oppmerksomme på den andres behov, de sviker og de blir sveket selv. Bildøens tekster får leseren til å se utover sin egen hverdag, hun viser oss at det alltid finnes flere muligheter, at det er flere veier til det som kan gi oss mening. Bildøen beskriver mennesker som søker etter det sublime, som drives mot noe som er større enn dem selv – det kan være det storslagne ved arkitektur, ved broer, ved musikk, ved blomster og ved naturen – gjennom å beskrive skjønnheten og kompleksiteten i verden rundt seg søker de også etter mening og en plass der de selv kan være skapende mennesker.

Som Amalie Skram inviterer Brit Bildøen leseren til å se det vi har omkring oss, det vi gjerne har lett for å overse. Brit Bildøen forteller historier om mennesker som interesserer, provoserer og vekker undring. I likhet med Amalie Skram er Bildøen en forfatter som påkaller leserens medlidenhet. Som Amalie Skram vil Bildøen at leseren skal se for å forstå andre mennesker, hun viser oss deres sårbarhet slik at vi blir i stand å skjønne deres valg. Bildøen utforsker klassiske litterære tema som tap, kjærlighetslengsel, tilhørighet og identitet. Selv når situasjonene hun skildrer virker fastlåste, skildrer hun et håp og en løsning. Brit Bildøens fortellinger balanserer mellom lys og mørke, og håpet om at noe bedre kan komme, er der alltid.»

De tidligere vinnerne

Tidligere vinnere av Amalie Skram-prisen er: Liv Køltzow, Bergljot Hobæk Haff, Bjørg Vik, Herbjørg Wassmo, Cecilie Løveid, Marit Tusvik, Eldrid Lunden, Britt Karin Larsen, Hanne Ørstavik, Merete Morken Andersen, Toril Brekke, Margaret Skjelbred, Torunn Ystaas, Linn Ullmann, Cecilie Enger, Ragnhild Nilstun, Mirjam Kristensen, Tove Nilsen, Merethe Lindstrøm, Karin Fossum, Vigdis Hjorth, Helga Flatland, Gøhril Gabrielsen, Marit Eikemo, Aasne Linnestå og Inghill Johansen.