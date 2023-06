Skal gjennomgå egne bindinger

Noe av det første nybakt kulturminister Lubna Jaffery (Ap) fikk spørsmål om onsdag, var sin forgjengers bane. Hun lover full åpenhet i habilitetsspørsmål og en gjennomgang av egne bindinger.

– Jeg er jo veldig klar over bakteppet, at Anette har gått av etter å ha innrømmet alvorlige feil. Og så skal jeg prøve å gjøre denne jobben på best mulig måte, sa Jaffery på spørsmål fra pressen.

Hun ble også konfrontert med påstander om ukultur rundt bindinger og utnevnelser i Kulturdepartementet.

– Jeg må jo se på hva jeg gjør som statsråd, mine bindinger og habilitetsspørsmål. Det skal vi begynne å gjennomgå og få vurdert så snart dere har gått hjem i dag, sa hun til de fremmøtte journalistene.

Trekker seg fra Riksscenen

Det ble ved utnevnelsen kunngjort at Jaffery trekker seg umiddelbart fra samtlige verv hun til nå har hatt, deriblant som styreleder for Riksscenen.

Jaffery ønsket ikke å si om hun allerede nå sier seg inhabil overfor enkelte kulturaktører, men påpekte at det å ha hatt verv et sted ikke automatisk betyr inhabilitet. Hun lover å komme tilbake til saken etter at de har fått gjort vurderingene.

Den nye kultur- og likestillingsministeren var full av rosende ord overfor sin forgjenger og partikollega Anette Trettebergstuen. Hun trakk fram hennes arbeid med ny boklov, kunstnermeldingen og arbeidet om lov mot konverteringsterapi.

– Det du har gjort for likestillingen, kommer til å stå seg lenge etter at både du og jeg er borte, sa hun ved nøkkeloverrekkelsen.

Støre spurte om bindinger

Statsminister Jonas Gahr Støre uttalte onsdag at det har vært en grundig prosess om habilitetsspørsmål før utnevnelsen av Lubna Jaffery som ny kulturminister.

– Det har det vært en grundig prosess. Jeg har i min samtale med Lubna stilt grunnleggende spørsmål om hun er uavhengig, ikke har bindinger, at det ikke er uoppgjorte ting, sier Støre.

– Hun har også vært i samtaler med Statsministerens kontor. De har vært gjennom regelverket, og jeg opplever at det er noe Lubna har et bevisst forhold til, legger han til.

Lubna Jaffery ble onsdag utnevnt som ny kultur- og likestillingsminister etter Anette Trettebergstuen, som forrige uke trakk seg fordi hun hadde brutt habilitetsreglene

– Det kan være krevende noen ganger å vite om man er habil eller inhabil, men når man har konstatert at man er inhabil, er det egentlig ganske enkelt, sa Støre på en pressekonferanse etter utnevnelsen.

Han la til at det etter oppmerksomheten om habilitet forrige uke ble sendt ut en påminnelse til alle departementene.