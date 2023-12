LUKE 16: Brageprisvinneren smeltet helt da hun fikk en helt spesiell tegning.

Den prisvinnende forfatteren Ragnhild Holmås ble nylig tildelt Brageprisen for Ordenes hårreisende hemmeligheter, sammen med illustratør, forfatter og grafisk designer Henriette T. Osnes. Holmås er utdannet statsviter, og skriver og redigerer tekster.

Suksessforfatteren har selvsagt flere tips til bøker å legge under juletreet. Og å velge mellom Sissel eller Donald er for forfatteren helt «hårreisende»:

– BOK365 bør sjekke om de har ansatt Grinchen som journalist.

– Hvor tilbringer du jula i år?

– Julaften feirer jeg med storfamilien i Oslo, og hvis værgudene er i julestemning, får vi kanskje bygget snømann og hatt snøballkrig.

– Det blir ikke jul uten … hva?

– Timmy Gresshoppe som synger varsomt, Jostein Kroksleiven som sier «Jassy, døkk sitt og glor?», og min mor som snapper til seg det pene gavepapiret for å spare det til neste år. Og meg selv som flirer av at Timmy Gresshoppe på dansk er «Jesper Fårekylling».

– Hva har vært årets store leseopplevelse for deg?

– Erlend O. Nødtvedts ferske diktsuite Olav Nygards seng var en fest. Den fyren er et unikum. Og jeg var et vrak da jeg lukket sist bok av Fredrik Backmans Björnstad-trilogi. Karakterene er så livaktige, så elskelige i all sin feilbarlighet, at det var en sorg å forlate dem.

– Hvilke tre bøker vil du gjerne gi bort i år?

– Til barna gir jeg Naturens rekordbok, en gjennomillustrert funfact-bonanza av Katharina og Linnea Vestre. Til de voksne gir jeg den fascinerende 40 uker av Anna Blix, eller den euforiske Kilder til begeistring av Bjarte Arneson.

– Beste julegaven du noensinne har fått?

– Jeg er blitt en sånn som sipper når noen legger sjelen sin i en gave. Min lille niese vet at jeg elsker Donald, så i fjor satt hun timevis i dyp konsentrasjon for å tegne et vinterlandskap med Donald i. Da smeltet jeg fullstendig.

– Hva spår du blir snakkisen i litteraturfeltet i 2024?

– Kunstig intelligens. Det brygger opp til klinsj mellom pengeinteresser som vil bytte ut forfattere med språkgeneratorer, og forfatterne hvis åndsverk disse språkgeneratorene stjeler av – og, på det overordnede plan, alle som gjerne vil beholde mennesket som kunstner.

– Hvis du kunne satt en bok på pensum i norske skoler i 2024, hvilken ville det vært?

– I tillegg til Ordenes hårreisende hemmeligheter: Nora Dåsnes sin tegneserieroman La skogen leve. Den er nådeløs mot likegyldige, ansvarsfraskrivende voksne, og står fjellstøtt på de unges side.

– Har du et nyttårsønske på vegne av Kultur-Norge?

– Jeg håper vi makter å tenke både dype og lange tanker om inntoget til kunstig intelligens.

– Hvis du bare kunne velge én: Prøysen, Sissel, Donald, Sølvguttene eller Askepott?

– Hva slags monster tvinger til å velge mellom Sissel og Donald?! BOK365 bør sjekke om de har ansatt Grinchen som journalist.