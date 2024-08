Samlagsprisen til Brynjulf Jung Tjønn

LYRISK: Brynjulf Jung Tjønn ble fredag tildelt Samlagsprisen for 2023. Utdelingen skjedde på Jakob Sande-senteret i Fjaler.

Samlagsprisen er en litterær pris som utdeles årlig av Litteraturselskapet Det Norske Samlaget til en forfatter som skriver på nynorsk, uavhengig av forlag. Prisen ble først utdelt i 2018, og skal deles ut annenhver gang til sakprosaforfattere og skjønnlitterære forfattere.

Prisen er på kr 50 000. Midlene er hentet fra Samlagsfondet.

Om Brynjulf Jung Tjønns forfatterskap skriver juryen:

«Tjønn gir lesaren innsikt i korleis stemningar og hendingar som eit menneske har tidleg i livet, set sterke spor og er styrande for livet som vaksen. Bøkene skildrar korleis vonde hendingar i barndomen kan føre til at omsorg i neste ledd blir uendeleg vanskeleg. Han viser kompleksiten i eit menneskesinn og i dei medmenneskelege relasjonane. Tjønn fortel med varme og nyanse om menneskelege tilhøve og livet. Den audmjuke forteljeforma gjer at lesaren sjølv må gjera opp si eiga meining. Den gjer at lesaren kan få djupare innsikt i hendingar som har sett spor i eige liv og kva som skal til for å leve vidare med fortida. Bøkene skaper såleis på ein sjeldan måte dialog med lesaren om spørsmål det svært ofte er vanskeleg å snakke om.»

Jung Tjønns seneste utgivelse, diktsamlingen Kvit, norsk mann (Cappelen Damm, 2022) er allerede for en klassiker å regne. I sommer ble samlingen trykt i sitt syvende opplag og nærmer seg nå 10 000 eksemplarer. For samlingen mottok Jung Tjønn både Ungdommens kritikerpris og Kritikerprisen.

