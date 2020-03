Rød-Larsen blir ny Aschehoug-redaktør

Hilde Rød-Larsen er ansatt som redaktør for oversatt skjønnlitteratur i Aschehoug forlag.

– Det er et enormt privilegium å skulle få være med på å velge hvilke bøker fra verden der ute som skal få komme ut på norsk. Bøker som underholder, gir trøst, vekker gjenkjennelse og gir ny erkjennelse. Bøker som sier noe om hvem vi menneskene er, og hvilke vilkår vi lever under, sier Hilde Rød-Larsen.

Hun jobber i dag i et vikariat i redaksjonen, men trer inn i fast stilling som redaktør for oversatt skjønnlitteratur fra 1. april.

– Jeg ser dessuten fram til å jobbe med de mange fremragende skjønnlitterære oversetterne vi har i Norge, som ikke bare er nødvendige for at verdenslitteraturen skal nå oss, men som bidrar til å vedlikeholde og utvikle det norske språket. For meg har litteratur alltid vært en integrert og nødvendig del av selve livet, ikke noe som kommer i tillegg til det, og jeg kan ikke tenke meg noe bedre enn å leve med litteraturen som en del av Aschehoug-laget, sier hun.

– Skarpt blikk, god teft

– Hilde er et tvers igjennom litterært menneske, og en ressurs av de helt sjeldne. Vi kunne ikke ønsket oss en bedre redaktør inn i Aschehougs oversattredaksjon, og vi gleder oss til hennes skarpe blikk og gode teft skal vise seg på listene våre i årene som kommer, sier forlagssjef Nora Campbell.

Rød-Larsen har bred bakgrunn fra det litterære feltet, og kommer til Aschehoug som redaktør for oversatt skjønnlitteratur etter å ha vært på huset som redaktør for norsk skjønnlitteratur, manuskonsulent, oversetter og forfatter. I tillegg gir bakgrunnen hennes fra oversetterforeningen henne ekstra innsikt i faget og bransjen, og hun bringer med seg et sterkt kontaktnettverk fra det internasjonale rettighetsmarkedet. Hun har en mastergrad i utviklingsstudier fra London School of Economics.