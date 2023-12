Rishøi på topp i Sverige – selger juletrær og signerer bøker

Boka "Stargate" topper bestselgerlistene i Sverige. Forrige helg ble det lange køer da suksessforfatteren solgte både juletrær og signerte bøker i Årsta.

Den lille, men suksessrike julefortellingen Stargate topper bestselgerlistene i Sverige. Boka nærmer seg 30 000 solgte eksemplarer i alle format, med over 20 000 solgte pocket nå før jul.

– Det er utrolig fint! Jeg har vært masse i Sverige fra jeg var barn, så for meg føles det som et ekstra hjemland. Jeg elsker Sverige, så da er det hyggelig at svenskene også liker mine bøker.

Og da hun forrige helg solgte juletrær i svenske Årsta, ble det lange køer for boksignering.

Lange køer for gran og bok

Forrige helg ble det lange køer da Rishøi dukket opp på svenske Årsta torg for å selge juletrær. Samtidig som hun solgte juletrær, ble det signering av bøker.

– Den svenske familien min driver et juletresalg i Årsta hvert år, og da jeg var i Stockholm for å lansere Stargate i pocket, tenkte vi at jeg kunne komme på utsalget og så kunne vi gi kundene et godt tilbud på gran og bok.

– Vi visste ikke om det egentlig fantes kunder som både ville ha gran og bok, men det gjorde det! Det eneste problemet var at det snødde i bøkene da jeg skulle signere.

Også den svenske forfatteren Theo Kallifatides kom for både «gran og bok».

– Theo Kallifatides, som er en svensk forfatter jeg beundrer stort, kom til Årsta torg for å kjøpe gran og bok! Da ble jeg helt på styr.

Startet under pandemien

Året før storsuksessen så det annerledes ut for Rishøi. Under pandemien mistet hun alle jobbene hun hadde som frilanser, skrivekurs-holder og andre vikarjobber.

– Men juletrebransjen gikk som aldri før, folk ville ha trær både ute og inne, og de kjøpte trærne sine i november. Så da var det en trygg og fin jobb å være juletreselger!, sier forfatteren og fortsetter:

– Jeg var ganske god til å få kundene til å velge det treet jeg hadde lyst til å selge. Det handla om plassering – å dra en bestemt gran ut av mengden, og å få kundene til å se treets kvaliteter, liksom. Men det var kaldt altså, å bære rundt på våte graner, de er som svamper, på en måte.

Og juletreselging har hun fortsatt med.

Et sentralt motiv

Jobben som juletreselger har også et sentralt motiv i boka. Hun trekker frem en hendelse fra da hun solgte juletrær, som hun har gjendiktet i romanen.

– Jeg satt inne i brakka og spiste chicken nuggets – det likte jeg; alt dette brukte jeg i boka. Unntatt chicken nuggets, det bytta jeg ut med smultringer.

I desember har hun og medskribent Ida Sagmo Tvedte også levert siste versjonen av manuset til filmatiseringen av Stargate.

– Det har vært skikkelig gøy, og Ida har en evne som jeg ikke har sett hos noen sjefer jeg har hatt tidligere. Og det er … tja … evnen til å få meg til å jobbe. Også drar jeg rundt og prater om boka, blant annet på Blå kors, det synes jeg er kjempefint!, sier Rishøi.