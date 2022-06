Ringte inn en ny tid

– Det er et sterkt symbol at vi plasserer lydstudioene helt sentralt i Gyldendalhuset, sa Gyldendal-konsernsjef, John Tørres Thuv.

– Vi gleder oss helt enormt til å fylle rommene med skuespillere fra høsten, og vi er allerede godt i gang og har fått gode skussmål på studioene, sa Thuv da han i dag åpnet lydstudioene i Gyldendalhuset.

De fire nye studioene, og tilhørende kontrollrom, befinner seg i husets andre etasje. Thuv påpeker at plasseringen ikke er tilfeldig:

– Det er et sterkt symbol at vi plasserer lydstudioene helt sentralt i Gyldendalhuset. Tidligere har vi leid studio for 1000 kroner timen. Hvis vi holder studioene åpne hele året, er det 35 000 timer med lydstudio, noe som tilsvarer 35 millioner kroner. Det er en god investering, men aller viktigst viser dette at vi omfavner lyd.

– Produksjonen er godt i gang

– Ambisjonen er selvsagt at vi skal lage de beste lydbøkene i alle sjangre, sier Berit Solberg Folden, sjef for Gyldendals lydavdeling.

– Det blir en stor produksjon fremover, og vi jobber veldig godt med alle markedskanalene for å ta vår andel i dette markedet, som vi også hør og bør.

Det har foregått lydbokinnspilling på Gyldendalhuset i ett år allerede. De nye studioene er også nylig blitt tatt i bruk til nye prosjekter, som blant annet innebefatter utviklingen av originalinnhold.

– Den store produksjonen av lydbøker er godt i gang, så vel som andre store prosjekter. Med den kampen som er blant kanalene i dag, må man skille seg ut og da blir originalinnhold viktig. Men lydproduksjon er også viktig fordi formatene forfatterne velger er i glidning, og det er viktig å kunne formidle enhver god historie i det formatet som egner seg best, sier Solberg Folden.

Ved å ta lydbokinnspillingen innomhus åpner det seg flere muligheter, forteller Solberg Folden:

– Ikke bare får forfattere og skuespillerne et tettere bånd, men vi sparer også mye logistikk og vi kan selv styre åpningstidene. Dessuten har vi allerede fått meldinger fra innleserne om at dette er ett av de beste studioene de har vært i, med tanke på lydtetthet og luft.

90 år lang lydhistorie

– Historien om lyd i Gyldendal er lang, slo Thuv fast for de fremmøtte.

Faktisk hele 90 år lang er historien om lyd i Gyldendal. Og det hele startet med suksessen til Bjørnsons samlede, som solgt svimlende 840 000 eksemplarer på ett år.

– Markedsavdelingen på den tiden ville da gjøre litt ekstra rundt dette, og fikk Knut Hamsun til å si seg villig til å spille inn sine favorittdikt fra Bjørnson. Men Gyldendal hadde ikke noe kompetanse på lydinnspilling. Derfor ble NRK kontaktet, men heller ikke de hadde noe kompetanse på dette området. Dermed ble det flydd inn en kar fra His Masters Voice i England. Dessverre tok han altfor mange sovepiller på tur over, og var helt brukelig. Dermed måtte det fra NRKs studio settes opp linjer til Stockholm, hvor selve grammofonplaten ble spilt inn, mens Hamsun leste inn i NRKs studioer.

Og nå, 90 år senere, kan Gyldendals forfattere og formidlere sette seg i behagelige kontorstoler og godt ventilerte rom, for å spille inn sine historier. Helt uten at det trengs å spennes opp linjer til grannelandet.

– Jeg er så ufattelig stolt i dag og da må vi ringe i bjella, sa Thuv begeistret.

Og til lyden av Gyldendalbjella som ljomet utover forlagshuset, klippet Thuv snoren inn til lydstudioene – og til det han selv beskriver som «en ny tid for Gyldendal».