– Det var en no brainer å takke ja

De tre skuespillerne i Marekors-adapsjonen hyller Jo Nesbøs manus: – Folk kommer til å elske det!

Det var duket for storlansering av hovedrolleinnehaverne i Netflix adapsjon av Jo Nesbøs Marekors – men Hollywood Reporter blåste nyheten litt over midnatt norsk tid.

– Noen kunne ikke vente, sa Jenny Stiernströmer Björk, innholdssjef for Norden, om at bransjenettstedet kom dem i forkjøpet.

En etter en kom hovedrolleinnehaverne i bilene karakterene deres skal kjøre i serien. Tobias Santelmann som Harry Hole i en sliten Ford Escort, Pia Tjelta som Rakel i en Skoda Enyaq og Joel Kinnamann i en Lotus-sportsbil.

Lanseringen fant sted på Harry Holes stamsted på St. Hanshaugen, restaurant Schrøder. Hvor Jo Nesbø kunne stilne spekulasjonene om hvor Harrys favorittsted på restauranten er – det er nemlig ikke i hjørnet hvor det henger en plakett. Men i front ved vinduet, under bildet av Stortorvet.

– 100 % no brainer å ta denne rollen

Serien, som har arbeidstittelen «The Devil’s Star», starter innspillingen lallerede på torsdag – men vil ikke komme på Netflix før i 2026. Exit-regissør Øystein Karlsen står for regien, mens Jo Nesbø er såkalt showrunner, altså den med kreativt ansvar for serien. Alle skuespillerne hyller Nesbøs manus:

– Jeg forbereder meg gjennom samtaler med Øystein og Jo. Jeg har lest bøkene om igjen, og så er det et rasende godt manus, som jeg gleder meg til å dykke ned i, sier Santelmann.

– Jeg gleder meg. Det er en ekstremt gøy og utfordrende rolle. Jeg har aldri hatt det så gøy i forberedelsene til en rolle på lenge. Det Jo har gjort i dette manuset… Folk kommer til å elske det, sier Joel Kinnemann, som også hyller regissør Karlsen. – Jeg har vært helt besatt av Exit, sier han, og legger til at han leser Harry Hole-bøkene nå, og at han elsker dem.

Pia Tjelta forteller at hun har væt blodfan av Nesbøs bøker i en årrekke:

– Jeg har hatt en nært og sterkt kjærlighetsforhold til Jos bøker, såpass at da han på et tidspunkt sa han var ferdig med Harry Hole fikk jeg umiddelbart abstinenser. Det er et stødig og overraskende manus, så det hele er for godt til å være sant.

På spørsmål fra salen om hun dermed hadde berøringsangst for å påta seg rollen rom Rakel, svarer hun:

– Nei, det var en 100 % no brainer å ta rollen.

– Spennende å lese romanen igjen

En tidligere adapsjon av Jo Nesbøs roman «Snømannen», med Michael Fassbender i hovedrollen, ble slaktet av kritikerne. Nesbø forteller hvorfor han er mer involvert i dette prosjektet:

– Fordi jeg hadde lyst og hadde tid. Det blir en 9 timers serie, og det å få skrive ut romanen og gå dypere inn i karakterene, gjorde det interessant.

Han syns også det var stas å vende tilbake til romanen han skrev for 21 år siden:

– Jeg er velsignet med dårlig hukommelse, så jeg syns det var jævlig spennende å lese romanen igjen, flirer han.

Trygg på at det blir jævlig moro

Det er en stor produksjon som nå rulles ut, og Karlsen sier oslofolk definitivt vil merke innspillingen.

– Det Oslo som blir fremstilt er som et parallelt samfunn. Det er den skandinaviske drømmen og samtidig det samfunnet som imploderer av sin egen rikdom. Det er det som skjer når solen har senket seg over de hvite stakittgjerdene, og skyggene blir lange.

Nesbø legger til:

– Det vil bli fremstilt som en Nordens hovedstad, med en sammenblanding av dansker, svensker og nordmenn. Det er 95 prosent det Oslo vi kjenner – og 5 prosent Gotham, sier Nesbø – og presiserer til at det er Christopher Nolans Gotham – ikke Richard Burtons.

På spørsmål om hvor trygg han føler seg på denne serien, gitt tidligere fadeser, svarer Nesbø:

– Jeg er ikke trygg på noe som helst, det er ingen garantier. Men jeg er trygg på at dette blir jævlig interessant og morsomt å være med på.