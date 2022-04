Quiz: Finaler og avslutninger i litteraturen

Finaler og avslutninger Tidsfrist: 0 Quiz oppsummering 0 av 12 spørsmål fullført Spørsmål: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Informasjon Denne helgen møtes Bodø/Glimt og Molde til hva som egentlig er fjorårets cupfinale. Hva kan du om finaler og avslutninger i litteraturen? Du har allerede gjennomført quizen før. Derfor kan du ikke starte den på nytt. Quiz laster Du må logge inn eller registrere deg for å starte quizen. Du må gjøre ferdig følgende quiz, for å starte denne quiz: Resultat 0 av 12 spørsmål rett besvart Din tid: Tiden har gått Du har nådd 0 av 0 poeng, (0) Kategorier Ikke kategorisert 0% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Besvart Kontroller Spørsmål 1 av 12 1 . Spørsmål Han er mest kjent for å ha skrevet bøkene om Jason Bourne, men i Farlig finale er det Nick Bryson vi møter. Hva heter forfatteren? Nick Hornby

John Grisham

Robert Ludlum Riktig

Spørsmål 2 av 12 2 . Spørsmål «Så er det ikke mere. Og ret i sør spiller svanerne» er avslutningen på en av Knut Hamsuns romaner. Hvilken? Benoni

Segelfoss by

Victoria Riktig

Spørsmål 3 av 12 3 . Spørsmål Jo Nesbø var en lovende spiller for cupfinalist Molde. Han sendte inn sitt første Harry Hole-manus under pseudonym. Hvilket? Mons Terje Gehren

Leif Ising

Kim Erik Locker Riktig

Spørsmål 4 av 12 4 . Spørsmål På den andre siden av den grønne cupfinale-gressmatten, med røtter i Bodø, finner vi Endre Lund Eriksen. Han er særlig kjent for en ungdomsbok-figur. Hvilken? Pitbull-Terje

Retriever-Rolf

Setter-Sverre Riktig

Spørsmål 5 av 12 5 . Spørsmål Hva var tittelen på den sjette og siste boken i Jon Michelets «En sjøens helt»-serie? Krigerens hjemkomst

Brennende skip

Blodige strender Riktig

Spørsmål 6 av 12 6 . Spørsmål Hvem skrev Slutten for det røde menneske? Olga Tokarczuk

Svetlana Aleksijevitsj

Aleksandr Solzjenitsyn Riktig

Spørsmål 7 av 12 7 . Spørsmål Gran Final er sjette og siste bok i Marlena-serien, skrevet av hvilken forfatter? Gro Dahle

Gudrun Skretting

Ingunn Aamodt Riktig

Spørsmål 8 av 12 8 . Spørsmål Vi legger til noe bokstaver og trekker fra noen år. Hvem skrev Grand Finale i svindlerbransjen? Jens Lapidus

Kerstin Ekman

Jonas Jonasson Riktig

Spørsmål 9 av 12 9 . Spørsmål Kristin Lavransdatter-trilogien er det mange som har et forhold til. Hvilken av bøkene kom sist? Husfrue

Korset

Kransen Riktig

Spørsmål 10 av 12 10 . Spørsmål Karl Ove Knausgård rundet av Min kamp-serien med bok nummer seks i hvilket år? 2007

2009

2011 Riktig

Spørsmål 11 av 12 11 . Spørsmål I den mye omtalte dystopien Slutten møter vi Lucinda og Simon. Hvem skrev boken? Mats Strandberg

Suzanne Collins

John Green Riktig

Spørsmål 12 av 12 12 . Spørsmål Vi runder av med en moderne norsk klassiker. Hvilken roman slutter slik?: «… og likevel føltes alt helt fint i akkurat det øyeblikket; dressen var fin, og byen var så fin å gå i langs den brolagte gata, og vi bestemmer jo sjøl når det skal gjøre vondt.» Roy Jacobsen: Seierherrene

Lars Saabye Christensen: Halvbroren

Per Petterson: Ut og stjæle hester Riktig

