Pris til Klepp bibliotek

– Leser søker bok er imponert over hvordan Klepp bibliotek har klart å se muligheter i stedet for begrensinger i denne pandemien, sier Leser søker bok-sjef, Monica Helvig. Klepp bibliotek er Årets Bok til alle-bibliotek 2020.

– Vi takker og bukker og er svært takknemlige for å bli kåret til Årets Bok til alle-bibliotek 2020, sier biblioteksjef Aud Jorunn Haugen Hakestad ved Klepp bibliotek. Hun legger til:

– Vi har fått god hjelp av Klepp frivilligsentral, Grannehjelpa Kvam og Kvam bibliotek. Med prosjektmidler fra Gjensidigestiftelsen har vi sammen klart å snu oss raskt og mange av våre bibliotektilbud ble digitale.

Kåringen av årets Bok til alle-bibliotek skjer i samarbeid med alle fylkesbibliotekene i landet. Leser søker bok samarbeider med over 340 folke – og fengselsbibliotek, som alle er en del av Bok til alle-biblioteknettverket. De har et ekstra engasjement for og bevissthet på å gjøre biblioteket til et sted for alle. Fylkesbibliotekene nominerer kandidater til prisen blant sine Bok til alle-bibliotek.

– Ser mulighetene

– 2020 har vært et spesielt år for alle og Leser søker bok er imponert over hvordan Klepp bibliotek har klart å snu seg rundt og se muligheter i stedet for begrensinger i denne pandemien, sier Monica Helvig, daglig leder ved Leser søker bok, og fortsetter:

– Et bibliotek er en viktig møteplass, når denne arenaen stenges kan det føre til isolasjon og ensomhet, ikke minst for mange sårbare grupper. Med kreativitet og kjærlighet har de ansatte ved Klepp bibliotek vist en imponerende vilje til nytenking av bibliotektilbudet og bibliotekets rolle i nærmiljøet, samt vist et stort engasjement for brukerne av biblioteket.

Helvig mener Klepp bibliotek er et eksempel til etterfølgelse på hvordan man kan tenke nytt under en pandemi. Med sitt digitale arbeid har de hatt fokus på deltakerne, de har valgt å prioritere treff der folk kunne møtes og snakke sammen, i stedet for å være passive mottakere. De har samarbeidet med frivillighetssentralen om å blant annet arrangere digitale språktreff, trening på nett og samtalegrupper.

«Kaffekoppen på nett»

Blant de digitale arrangementene biblioteket har stelt i stand, er «Kaffekoppen på nett», en ukentlig uformell møteplass. Biblioteket har også samarbeidet med folkehøyskolen der unge inviterer eldre inn i digitale rom. Når det fysiske biblioteket var stengt, åpnet de en drive-through-løsning på parkeringsplassen og bibliotekarer kom på døra til lånere iført munnbind og med bøker under armen.

Prisen består av en pengepremie på 5000 kr og et diplom. Prisutdelingen finner sted 7. desember kl 10.00 på Klepp bibliotek