Kulturpris til Deichman Bjørvika

Torsdag kveld fikk Deichman Bjørvika den internasjonale prisen «Trend Brand of the Year 2020». Prisen ble delt ut på den 15. utgaven av «Brand Award», denne gang på en heldigital seremoni i Potsdam, Tyskland.

Juryen består av 42 eksperter som vurderte bidrag i åtte kategorier innen kulturfeltet. Deichman Bjørvika var i finalen sammen med Det Kongelige Teater, København og konserthuset Blaibach i Tyskland.

Har jaget vekk støvete fordommer

Biblioteksjef Knut Skansen var i Deichman Bjørvika og fulgte «Night of the Cultural Brands» direkte via YouTube på storskjermene i Oslos nye hovedbiblioteket. Pandemien gjorde det utelukket å reise til Nikolaaasal Potsdam i Tyskland og motta prisen direkte fra jurymedlem Philipp Berens, ARTE Magazine.

– Juryen anerkjenner fornyelsen i biblioteket og at vi har lykkes med å jage bort alle støvete fordommer om hva et bibliotek er. Prisen er også godt nytt for alle som tror på verdien av litteratur, kunnskap og folkeopplysning og folkebibliotekets sentrale rolle som demokratisk grunnfjell i byen, sier Skansen.

– Fantastisk respons

Juryen fremhever at Deichman Bjørvika har transformert støvete klisjeer om bibliotek til et relevant sted for alle innbyggere, en slags kreativ stue midt i Oslo. Juryen mener det nye hovedbiblioteket er et enestående, analogt kontaktpunkt, bygget på innovative ideer som er trendsettende og burde være modell for biblioteker og offentlige møtesteder over hele verden.

– Responsen etter åpningen i juni har vært fantastisk. Tilbakemeldingene er særs hyggelige; om biblioteket, samlingen og de som jobber hos oss, forteller Merete Lie, avdelingsdirektør Hovedbibliotek.

Deichman Bjørvika åpnet 18. juni, kun forsinket på grunn av koronautbruddet i mars (planlagt åpning var 28. mars). Hovedbiblioteket har seks etasjer med kultur i mange former, og har hatt over 800 000 besøk siden juni. Det gamle hovedbiblioteket på Hammersborg hadde 344 000 besøk i fjor.

Fra juryens begrunnelse: