«Pølsa» med ny bok

To år etter suksessdebuten slipper Øystein «Pølsa» Pettersen ny bok. Han følger opp «Helt konge!» med «Helt deg!» – en bok han sier følger opp det mange ba ham skrive mer om.

– En ting er at det er fryktelig moro å formidle. Det var dét som det begynte med. Men i kjølvannet av den forrige boken fikk jeg så mange tilbakemeldinger og refleksjoner, og spørsmål om flere ting jeg kunne ta opp, forteller Pettersen til NTB om hvorfor det ble nok en bok og legger til:

– Jeg brenner for budskapet.

Boken har en spesiell undertittel: «En bok om å kontrollere det du kan ta kontroll over, og gi f**n i resten».

Og denne gangen snakker – skriver – han særlig rettet mot de unge og sier han ville skrive den boken som ikke fantes da han var ung og skulle ta sine valg.

– Jeg tror jeg kunne vært bedre da! Jeg har møtt prestasjonspress, angst, jeg har skutt meg selv i beinet og styggen på ryggen. Jeg skulle ønske jeg hadde visst nok til å spille meg selv god – ikke dårligere. Samtidig er jeg er like overbevist om at den er like aktuell for de voksne, legger han til.

Være oss selv

Om tittelen sier Øystein Pettersen:

– Folk spør meg hva de kan gjøre for å bli bedre. Jeg svarer at vi er best når vi er helt oss selv. Uten å sammenligne oss med andre for å passe inn. Du er best når du er helt deg. Men da må du definere deg selv, hvem du er, og hva du vil gjøre selv. Leseren skal ikke tro på meg – men på seg selv. Vi skal ikke frykte usikkerheten og tvilen, men vite at det er normalt – og at det kan overvinnes. Det gjelder rett og slett å få styggen på ryggen på laget ditt.

Han er klar over at mange sier «det er ikke så lett».

– Men årsaken er at vi har laget et samfunn som måler oss på resultatene, og der vi sammenligner oss med hverandre – i dag hele verden, via det vi skjer på skjermen. Et samfunn der vi er mer opptatt av hva andre synes om oss, enn hva vi synes om oss selv. Men vi kan klare å gjøre det lettere for oss selv, for det er relativt enkle ting å ta tak i – iallfall de tingene du kan ta kontroll over det, sier han – med referanse til boktittelen.

QR-koder

– Jeg har knadd dette emnet i 20 år, holdt foredrag, snakket med folk. Jeg brenner sånn for dette budskapet. Jeg har ikke svarene, men jeg stiller spørsmålene som jeg stilte meg for å komme dette til livs – og så er det opp til leseren selv om de vil svare, lyder det videre.

I boken henvender den tidligere olympiske mesteren, i dag foredragsholder og podkastvert, seg altså spesielt til ungdom, og har blant annet lagt inn en rekke QR-koder som tar dem til videoer der han tar for seg budskapet.

Et viktig poeng i Helt deg! er at han vil redefinere suksessbegrepet.

– Suksess måles ofte i medaljer og penger på konto. I mitt hode er dette resultater. Jeg digger gode resultater og jobber hardt for oppnå dem sjæl, men gode resultater er ikke nødvendigvis sidestilt med suksess, sier tobarnsfaren.

Helt deg! utkommer tidlig i november, og følger opp fjorårets Helt konge! fra 2021, som solgte i nær 30.000 eksemplarer og blant annet bragte «Pølsa» til boktoppen.