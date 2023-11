Poesifestival i fare

LYRISK: Det er tøffe tider for kulturlivet. Vi er vant til kutt. Vi er vant til å få til mye med lite, men ett sted går grensen, skriver Daglig leder for Nordisk poesifestival, Elin Tinholt.

I mars 2007 ble poesifestivalen på Hamar arrangert for aller første gang. Anledningen var 100-års markeringen av Rolf Jacobsens fødselsdag.

Jacobsen bodde på Hamar i over tretti år, og skrev diktsamlinger som er en del av den nordiske kanon og som er blitt gjendiktet til mer enn tretti språk.

Ideen om en festival som skulle presentere nordisk samtidslyrikk kunne virke smal, men viste seg å bli godt mottatt. Poesien nådde frem.

På Hamar fylte et lydhørt publikum salene. I årene frem til i dag har rundt 400 lyrikere fra Danmark, Sverige, Finland og Norge gjestet festivalen. 10 festivalpoeter fra de ulike nordiske landene er blitt presentert og akademikere fra hele Norden har medvirket på lyrikkseminaret som hvert år vies festivalpoetens diktning.

Over 1000 ungdommer har i løpet av disse årene deltatt på skrivekurs og enda langt flere har fått besøk av en poet i en annerledes norsktime på videregående. Festivalen har i dag status som en av de beste poesifestivalene i Norden. Lyrikere som har gjestet festivalen snakker varmt om opplevelsene på Hamar.

– Det er sjelden jeg har møtt et så aktivt og engasjert publikum som under disse festivaldagene. Begeistringen og engasjementet fylte rommene, uttalte Gro Dahle etter sitt besøk i 2022.

– En av de beste festivalene jeg noen gang har deltatt på! – oppsummerte den islandske poeten Gyrðir Elíasson festivalen i 2023.

I 2023 opplevde festivalen publikumsrekord med over 2500 besøkende, og det i en tid hvor flere kulturaktører melder om redusert publikumsoppslutning!

Festivalen driftes av en liten, men entusiastisk stab: en daglig leder med et honorar tilsvarende 30 prosent stilling, et styre som alle jobber gratis og et programråd som mottar et beskjedent honorar.

Samarbeidspartnerne er mange, men de mest sentrale er Høgskolen i Innlandet og foreningen Rolf Jacobsens Venner. Utallige dugnadstimer legges ned for å lage en festival som hvert år går over fire dager og som kan skilte med over 40 programposter og rundt 50 medvirkende forfattere, musikere og akademikere.

Økonomien er en evig utfordring, og det sendes mange ulike søknader for å sikre støtte. Man skulle trodd at de som stod festivalen aller nærmest, nemlig Hamar kommune og Innlandet fylkeskommune, var de som bevilget mest, men slik er det dessverre ikke.

De siste årene har festivalen gang på gang blitt offer for den lokale sparekniven. Ved oppstarten i 2007 bevilget Hamar kommune kr 95 000 til festivalen. De siste årene har kommunens støtte til festivalen gjentatte ganger blitt redusert.

I 2024 bevilges Nordisk poesifestival | Rolf Jacobsen-dagene kr 40.000 fra Hamar kommune! Også fra Innlandet fylke har støtten til festivalen vært nedadgående. I 2024 lyder innstillingen fra fylkeskommunen til festivalen på kr 100.000. Det er det samme som fylket bevilget til festivalen i 2016!

Det er tøffe tider for kulturlivet. Vi er vant til kutt. Vi er vant til å få til mye med lite, men ett sted går grensen. Prisstigning og økte utgifter gjelder også for oss.

Bare i løpet av det siste året har kostnadene i forbindelse med hotellovernatting økt med 30 prosent. Innlandet fylke omtaler seg som «Litteraturfylket Innlandet». Fylket skal «prioritere samarbeidsprosjekter regionalt, nasjonalt og internasjonalt, som støtter og videreutvikler Litteraturfylket Innlandet» leser vi i Kulturstrategien.

Fine ord, men hvor er viljen til gjennomføring? Om det ikke tas grep mister fylket en poesifestival – av mange betraktet som Nordens ledende.

