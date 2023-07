Poesidigg i sommeren

LYRISK: Denne søndagen slår vi atter et slag for Henning H. Bergsvåg som kuraterer lyrikktjenesten «Poesidigg».

Over tredve timer med podkast ligger ute hvor du kan oppleve grundige, gode samtaler med poeter som kommer fra helt ulike vinkler og ståsteder. Følg linken under, eller finn Poesidigg der du lytter til podkast.

Poesidigg har brydd seg om poesien i elleve år, hvorav syv som podkast, og trer inn på nye plattformer for å fortsette med en skattkiste av poesiformidling fra Bergen. Med Henning H. Bergsvåg og gjester. Podkasten kan nå vise til mer enn 20 000 lyttinger.

Forfatteren Henning Havnerås Bergsvåg (f. 1974) debuterte i 2000 med diktsamlingen Newfoundland, som siden ble fulgt opp med Nattarbeid (2003), Nemesis (2007), Over elven Tweed (2010), Den engelske hagen (2013) og Du er ikke her (2016), alle utgitt på Gyldendal forlag. Våren 2020 kom hans syvende diktsamling, den kritikerroste Dette er ikke et stille sted, og som er trykket i tre opplag.

Bergsvåg har alltid vært glad i i det analoge, det å skape en fysisk møteplass og helt enkelt en scene for poesien. De fleste av arrangementene har siden 2012 tatt plass på Cafe Opera i Bergen. Pandemien tvang han imidlertid over i podkast-formatet, det har imidlertid vist seg som et nyttig tillegg, selv om formatet blir helt annerledes enn på scenen.

Alle podkastene finner du HER.

Kanskje ikke helt greit å trekke fram noen, men vi kan ikke navngi alle poetene vi har lyttet til i hengekøya i sommer.

Her er i alle fall noen av mine favoritter å lokke med: Marte Huke, Gro Dahle, Rune Christiansen og Tone Hødnebø.

Fortsatt riktig god sommer!