Podimo-sjefen: – En ny vår

– Dette er ikke nybrott, men heller en ny vår for lyddramaet, sier Fride von Porat, som er norgessjef i Podimo.

Det danskgrunnlagte selskapet har etablert seg i Norge, og satser på å utvikle lydkonsepter og lydformater som går på tvers av markedene.

– Målsettingen å nå flere enn med bare lydbøker. Vi er eneste som tilbyr både lydbøker og podkaster. Vi vil bygge bro mellom podkast og lydbok, og utforske alt som ligger mellom. Og der ligger lyddramaet. Mange svarer at det virker uoverkommelig med å investere åtte-ti timer i å lytte. Så vi deler opp i episoder, ganske likt som TV-drama: Episoder på 20–30 minutter hver, med en cliffhanger på slutten, sier von Porat.

Hun mener det samtidig er en måte å introdusere podkastpublikummet for litt lengre formater. Nå håper hun flere forfattere vil skrive direkte for lyddramaformatet, for eksempel mellom to romanprosjekter.

Flere henger med

Hun trekker frem Jo Nesbø som eksempel på en forfatter som «synes lyddrama er spennende».

– Vi merket med Nesbøs lyttere at bøkene hans fikk økt lytting som lydbøker, noe vi også kuraterer på tjenesten. Det vi ser med lyddrama er at gjennomlyttingsfrekvensen i forhold til podkast er større – flere hører gjennom hele episoden enn på vanlige podkaster, og blir med til neste episode.

De to første lyddramaene sluppet fra Podimo tidligere er nettopp basert på to Nesbø-noveller: «London», der Anders Baasmo og Agnes Kittelsen var å høre, og «Sikadene», med «Rådebank»-kjenningene Odin Waage, Sjur Vatne Brean og Mathilde Storm foran mikrofonen.

Investert ganske mye

Nå vanker det også et dansk drama i seks deler, basert på en novelle av Jussi Adler-Olsen fra 2011.

– Vi satset på kjente skuespillere som passet til rollefigurene, og har investert ganske mye i «Diskré små drap». Jeg tror det er mye vi ikke har hørt ennå. Kanskje går vi fra kun å spille inn i studio til å spille inn på location? funderer hun, og sier interessen er stor når folk bare får høre om det som er tilgjengelig.