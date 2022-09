Ung kvinne på leting etter et selv

ANMELDT: Debutant Eira Søyseth har skrevet en forfriskende og tilgjengelig diktsamling.

Tidligere i dag publiserte vi lyrikklisten for august. Det var overraskende å finne debutanten Eira Søyseth (f. 1991) helt øverst på listen, men etter å ha lest samlingen er man mindre forundret. Dette er forfriskende dikt om å lete seg selv som ung kvinne av i dag.

Når jeg diskuterte vanskelige tema med min far avsluttet han debattene: – Si hva du vil, det var enklere før. Og antagelig var det kanskje det. Som ung i dag er man gjenstand for kanonader av kryssinformasjon, hvordan finne fotfeste og tilhørighet i kaoset?



Eira Søyseth:

Farget flekket nå

Lyrikk

Cappelen Damm

104 sider

Søyseth beskriver letingen etter å finne tradisjon og trygghet, bare for å bli forvirret av stadige nye biter av en fragmentert detaljrikdom. «Prøver å finne meg sjøl» het det i den gamle landeplagen fra Finn Kalvik. Farget flekket nå beskriver en ung kvinnes søking etter et selv, men gjør det med utsyn og med vidd. Diktene blir aldri for introverte. Ei eller blir det egosentriske til å helle mot klaustrofobi.

Tvert om.

Man gledes over et stringent språk innrammet av fargerik koloritt og moderne bildebruk. Alt trygt plassert i Bergen. Diktene er lett tilgjengelige med et klart ønske om å ville kommunisere med leseren. Man blir i godt humør av å lese Farget flekket nå. Selv om mye av tematikken er sår og introvert.

Boken forløses ikke i noen form for holistisk erkjennelse. Den innbyr snarere på et empatisk orienteringsløp som det er interessant og berikende å være med på.

Det er bare å gratulere Eira Søyseth med en strålende debut. Dette er en forfatter vi vil høre mer fra. En nominasjon til Tarjei Vesaas’ debutantpris ville ikke forbause.

Fra samlingen Farget flekket nå henter vi to dikt til denne første høstsøndagen.

Det skulle og kunne gjerne vært flere.



TREENIGHET

Kanskje jeg finner jeg

i et barndomsminne:

Fjæreheia amfi 2001

under en kveldsvisning av

Jesus Christ Superstar

chiller en padde

på scenen

i nedre hjørne av steinlien

rett ved der vi sitter

jeg blir mer opptatt av

padden

enn av Jesus

når Jesus henger på korset

får en kvinne i publikum

et illebefinnende

ambulansepersonalet henter henne

på en båre

men the show must go on

jeg ser på

Jesu korsfestelse

båren

og padden

som en slags ny

treenighet

FJORTEN DAGERS FREE TRIAL

Jeg blir interessert

i familietrær

i en fjorten dagers

free trial

på en slektsforskningsside

får jeg se alt!

men når de fjorten dagene

er over

får jeg ikke se flere trær

uten å betale

2939 kroner

jeg får stadige mailer

om nye hendelser

i treet

jeg ikke har tilgang til

plutselig dukker

et bilde av

gravsteinen

til farmor og farfar

opp i innboksen

en betalende

slektstreentusiast

har vært på gravferd

på bildet har

pappa og jeg

heldigvis

plassert lilla

frisk lyng (tre bunter

koster bare 119!)

foran graven

ordnet i bedet

sett på gravsteinen

under en paraply

i regnet

for så å gå tilbake

til bilen

og kjøre hjem

ANDERS NERAAL