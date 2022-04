Engelsk bølge i bokhandelen

Norske boklesere velger engelskspråklig litteratur. Pål Erik Skramstad peker på to viktige suksessfaktorer.

Tall fra Forleggerforeningen viser at salg av oversatt litteratur har gått kraftig ned. Samtidig melder kjedesjef hos Norli, John Thomasgaard, at det er god utvikling for litteratur på originalspråket.

TV og TikTok

Pål Erik Skramstad hos Sentraldistribusjonens underleverandør av engelske bøker, SD Books, peker på to trender som har påvirket salget av engelske bøker.

– Med tanke på trender, er det vanskelig å komme utenom TikTok-fenomenet som virkelig tok av i fjor, noe også topplista bærer preg av, sier han. (Se SD Books’ liste over mest solgte engelske bøker nederst i saken).

– På grunn av TV-seriene var det også stor etterspørsel av Dune-bøkene til Frank Herbert, Wheel of Time av Robert Jordan, og til dels Asimovs Foundation-serie.

Bøkene Skramstad nevner finnes ikke i tilgjengelige norske utgaver. The Wheel of Time ble for så vidt oversatt og utgitt på Tiden tidlig på 2000-tallet, og Eide forlag oversatte og utga i sin tid Dune 1 og 2.

– Ekstremt eksempel

Hvis man ser på TikTok-bøker som faktisk er oversatt og tilgjengelig på norsk, selger de ofte bedre på engelsk. Et eksempel er It Ends with Us av Colleen Hoover. Boka, fra 2016, fikk fart på seg med TikTok, og endte på andreplass på SD Books’ toppliste over mest solgte bøker i 2021.

It Ends with Us ble oversatt til norsk i 2018, kom i pocket året etter, og har dermed vært tilgjengelig på norsk siden før den tok av på TikTok.

Salgssjef i Norli, Steinar Storløkken, kommenterer det slik:

– Det er ikke noen tvil om at dette er en bok som selges mye mer på engelsk enn på norsk. Den er selvsagt et ganske ekstremt eksempel, og det skyldes vel delvis at målgruppen synes engelsk er tiltalende, men også at denne suksessen har blitt skapt av oppmerksomhet i engelskspråklige (sosiale) medier, sier Storløkken, og legger det til: – Hadde man lest om boka i norske aviser, så ville nok flere også kjøpt den på norsk.

Oversette YA?

– Vi mener absolutt det er viktig å oversette YA-litteratur, sier salgs- og markedssjef i Fontini forlag, Lene Louise Løver, når vi spør om det er viktig å oversette «Young Adult»-litteratur til norsk, når den selger best på engelsk.

Forlaget har nettopp utgitt den norske utgaven av boka som topper SD Books’ liste over mest solgte engelskspråklige bøker, They Both Die at the End, av amerikanske Adam Silvera.

– Begge dør til slutt er en tittel vi har snust på en stund, men som vi visste at mange har lest på engelsk. Når vi valgte å oversette den, var det fordi vi ville at den skulle kunne nå ut også til dem som vil lese på norsk, fortsetter hun.

Nye opplag

Selv om Begge dør til slutt allerede nå blir trykket opp i andreopplag, innrømmer Løver at å oversette YA-litteratur til norsk, kan gå begge veier.

– Det er klart at YA-litteratur kan være vanskelig å få til på norsk, men vi har erfart at det definitivt er et marked for det. e. lockharts Vi var løgnere kom ut på Fontini i 2016, men har de siste årene fått et såpass salgsoppsving at vi har vært nødt til å trykke den i nye opplag, utelukkende på grunn av at den har gått viralt på BookTok. Salget av denne har vist oss at det er mange som ønsker å lese bøkene på norsk, selv om flere enn før leser på originalspråket.

10 på topp – SD Books – 2021

Forfatter Tittel 1 Adam Silvera They Both Die at the End 2 Colleen Hoover It Ends With Us 3 Lucinda Riley The Missing Sister 4 Emily Lockhart We Were Liars 5 Frank Herbert Dune 6 Madeleine Miller The Song of Achilles 7 Sally Rooney Beautiful World, Where Are You 8 Casey McQuiston Red, White & Royal Blue 9 Holly Black The Cruel Prince 10 Douglas Stuart Shuggie Bain